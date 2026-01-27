Рейтинг@Mail.ru
Лавров отметил важность сохранения традиционных ценностей у молодежи - РИА Новости, 27.01.2026
18:30 27.01.2026
Лавров отметил важность сохранения традиционных ценностей у молодежи
Лавров отметил важность сохранения традиционных ценностей у молодежи - РИА Новости, 27.01.2026
Лавров отметил важность сохранения традиционных ценностей у молодежи
Сохранение традиционных ценностей, преемственности поколений и исторической памяти у молодежи требует особого внимания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.01.2026
россия
москва
сергей лавров
евгений иванов (дипломат)
государственный кремлевский дворец
русская православная церковь
россия
москва
Россия, Москва, Сергей Лавров, Евгений Иванов (дипломат), Государственный Кремлевский дворец, Русская православная церковь
Россия, Москва, Сергей Лавров, Евгений Иванов (дипломат), Государственный Кремлевский дворец, Русская православная церковь
Лавров отметил важность сохранения традиционных ценностей у молодежи

Лавров: сохранение традиционных ценностей у молодежи требует особого внимания

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сохранение традиционных ценностей, преемственности поколений и исторической памяти у молодежи требует особого внимания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Приветственное слово Лаврова на пленарном заседании XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце зачитал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
«
"Безусловно, задача гражданского патриотического воспитания молодежи, обеспечение преемственности поколений, сохранение исторической памяти и традиционных ценностей требуют самого пристального внимания. Их эффективное решение - это залог не только устойчивого национального развития, но и выстраивания международных отношений на началах солидарности, равноправия и взаимовыражения", - говорится в приветствии.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года. Как ранее сообщили в РПЦ, в Москве состоится 215 мероприятий в 19 направлениях, в том числе 29 января пройдут ежегодные Рождественские парламентские встречи, и в тот же день в столичном храме Христа Спасителя состоится итоговое заседание форума.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Захарова призвала закрепить традиционные ценности на законодательном уровне
16 января, 15:35
 
