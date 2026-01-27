Лавров отметил важность сохранения традиционных ценностей у молодежи

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сохранение традиционных ценностей, преемственности поколений и исторической памяти у молодежи требует особого внимания, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Приветственное слово Лаврова на пленарном заседании XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце зачитал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
«
"Безусловно, задача гражданского патриотического воспитания молодежи, обеспечение преемственности поколений, сохранение исторической памяти и традиционных ценностей требуют самого пристального внимания. Их эффективное решение - это залог не только устойчивого национального развития, но и выстраивания международных отношений на началах солидарности, равноправия и взаимовыражения", - говорится в приветствии.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года. Как ранее сообщили в РПЦ, в Москве состоится 215 мероприятий в 19 направлениях, в том числе 29 января пройдут ежегодные Рождественские парламентские встречи, и в тот же день в столичном храме Христа Спасителя состоится итоговое заседание форума.