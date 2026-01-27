Рейтинг@Mail.ru
Лавров провел встречу с послами стран СНГ
17:07 27.01.2026 (обновлено: 17:26 27.01.2026)
Лавров провел встречу с послами стран СНГ
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с послами стран-участниц СНГ, стороны обсудили международную повестку и подвели итоги сотрудничества в 2025 году,... РИА Новости, 27.01.2026
россия, снг, сергей лавров
Россия, СНГ, Сергей Лавров
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с послами стран-участниц СНГ, стороны обсудили международную повестку и подвели итоги сотрудничества в 2025 году, сообщил во вторник МИД России.
"Участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным темам, подвели итоги многостороннего сотрудничества в рамках евразийских интеграционных объединений в 2025 году. Намечены задачи на ближайшую перспективу, включая укрепление внешнеполитической координации, наращивание взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и в области обеспечения региональной безопасности", - сказано в сообщении на сайте министерства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
На Западе отреагировали на заявление Лаврова
21 января, 16:04
 
РоссияСНГСергей Лавров
 
 
