Рейтинг@Mail.ru
Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/lavina-2070452380.html
Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной
Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной - РИА Новости, 27.01.2026
Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной
Полиция Японии подтвердила РИА Новости гибель гражданина России, попавшего под лавину во время катания на сноуборде вне подготовленных трасс в районе деревни... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T03:51:00+03:00
2026-01-27T03:51:00+03:00
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
https://ria.ru/20260125/japonija-2070140427.html
https://ria.ru/20260106/yaponiya-2066635739.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония
В мире, Япония
Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной

Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной в префектуре Нагано

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 27 янв — РИА Новости. Полиция Японии подтвердила РИА Новости гибель гражданина России, попавшего под лавину во время катания на сноуборде вне подготовленных трасс в районе деревни Хакуба в префектуре Нагано, в настоящее время ведется координация процедуры репатриации тела на родину.
Накануне японские СМИ сообщили о гибели 42-летнего россиянина, который занимался бэккантри-сноубордингом в горной местности в группе из трёх человек и оказался под снежным завалом. Двое других сноубордистов смогли самостоятельно спуститься с гор.
Зима в Японии - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Японии из-за снегопадов пострадали 13 человек
25 января, 08:01
"Да, это соответствует действительности. 25 января в районе деревни Хакуба мужчина попал под лавину во время бэккантри. Вчера его нашли, но он скончался", — подтвердили РИА Новости в полицейском управлении города Омати, которое отвечает также и за район деревни Хакуба.
Собеседник агентства также сообщил, что полиция уже уведомила российское дипломатическое представительство.
"В консульство мы сообщили, этот случай им известен. Сейчас мы связываемся с семьей и ожидаем их решения", — отметили в полиции.
Кроме этого, как подчеркнули в полицейском управлении, в настоящее время продолжается координация процедуры возвращения тела погибшего в Россию.
"В настоящее время решается вопрос о том, каким образом тело будет возвращено на родину. Процедура ещё не определена", — добавил собеседник РИА Новости.
Обрушившаяся каменная стена после землетрясения в районе Хоуки, Япония - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Японии при землетрясении пострадали девять человек
6 января, 17:09
 
В миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала