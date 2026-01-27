https://ria.ru/20260127/lavina-2070452380.html
Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной
Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной - РИА Новости, 27.01.2026
Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной
Полиция Японии подтвердила РИА Новости гибель гражданина России, попавшего под лавину во время катания на сноуборде вне подготовленных трасс в районе деревни... РИА Новости, 27.01.2026
Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной
Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной в префектуре Нагано
ТОКИО, 27 янв — РИА Новости. Полиция Японии подтвердила РИА Новости гибель гражданина России, попавшего под лавину во время катания на сноуборде вне подготовленных трасс в районе деревни Хакуба в префектуре Нагано, в настоящее время ведется координация процедуры репатриации тела на родину.
Накануне японские СМИ сообщили о гибели 42-летнего россиянина, который занимался бэккантри-сноубордингом в горной местности в группе из трёх человек и оказался под снежным завалом. Двое других сноубордистов смогли самостоятельно спуститься с гор.
"Да, это соответствует действительности. 25 января в районе деревни Хакуба мужчина попал под лавину во время бэккантри. Вчера его нашли, но он скончался", — подтвердили РИА Новости в полицейском управлении города Омати, которое отвечает также и за район деревни Хакуба.
Собеседник агентства также сообщил, что полиция уже уведомила российское дипломатическое представительство.
"В консульство мы сообщили, этот случай им известен. Сейчас мы связываемся с семьей и ожидаем их решения", — отметили в полиции.
Кроме этого, как подчеркнули в полицейском управлении, в настоящее время продолжается координация процедуры возвращения тела погибшего в Россию.
"В настоящее время решается вопрос о том, каким образом тело будет возвращено на родину. Процедура ещё не определена", — добавил собеседник РИА Новости.