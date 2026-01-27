Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной

ТОКИО, 27 янв — РИА Новости. Полиция Японии подтвердила РИА Новости гибель гражданина России, попавшего под лавину во время катания на сноуборде вне подготовленных трасс в районе деревни Хакуба в префектуре Нагано, в настоящее время ведется координация процедуры репатриации тела на родину.

Накануне японские СМИ сообщили о гибели 42-летнего россиянина, который занимался бэккантри-сноубордингом в горной местности в группе из трёх человек и оказался под снежным завалом. Двое других сноубордистов смогли самостоятельно спуститься с гор.

"Да, это соответствует действительности. 25 января в районе деревни Хакуба мужчина попал под лавину во время бэккантри. Вчера его нашли, но он скончался", — подтвердили РИА Новости в полицейском управлении города Омати, которое отвечает также и за район деревни Хакуба.

Собеседник агентства также сообщил, что полиция уже уведомила российское дипломатическое представительство.

"В консульство мы сообщили, этот случай им известен. Сейчас мы связываемся с семьей и ожидаем их решения", — отметили в полиции.

Кроме этого, как подчеркнули в полицейском управлении, в настоящее время продолжается координация процедуры возвращения тела погибшего в Россию.