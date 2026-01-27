В Кузбассе подростка будут судить за попытку теракта

НОВОСИБИРСК, 27 янв – РИА Новости. Семнадцатилетний житель Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в государственной измене и покушении на совершение теракта на железной дороге, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Кемеровской области – Кузбасса. Он обвиняется по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 205 (покушение на террористический акт), статье 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в мае 2025 года подросток через социальную сеть получил предложение от представителя иностранного государства за деньги совершить теракт на железной дороге.
"Несовершеннолетний согласился, используя полученные им координаты, попытался поджечь подвижный состав (тепловоз, электровоз) в районе железнодорожной станции Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги, однако его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов", - сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело рассмотрит 2-й Восточный окружной военный суд.
