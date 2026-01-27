https://ria.ru/20260127/kurily-2070466572.html
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в Тихом океане вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 27.01.2026
в мире
тихий океан
северо-курильск
парамушир
елена семенова
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
тихий океан
северо-курильск
парамушир
В мире, Тихий океан, Северо-Курильск, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0
