Зеленский стремится выбить для себя гарантии безопасности, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал требования Владимира Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза фоном в стремлении выбить для себя личные гарантии безопасности.

Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату в нашем договоре об окончании войны".

"Все эти разговоры о вступлении в ЕС — фон, картинки, которые нередко меняются на противоположные. К 2027 году уже самого ЕС может не быть - что с Украиной, что без. Но состояние внутри Украины куда более катастрофическое, чем в ЕС. Народ в депрессии, без света и газа, в полной разрухе", - сказал Константинов

По его словам, сейчас Зеленского и его пособников больше всего беспокоит их политическое будущее, сохранность активов, украденных за время конфликта, и физическая безопасность.

"Вот эти гарантии они хотят получить. И в каком-то виде их хозяева готовы им гарантии предоставить, поскольку просто слить эту команду без собственных потерь не могут. Вокруг этого и идёт торговля", - сказал глава парламента.