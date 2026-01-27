Рейтинг@Mail.ru
Зеленский стремится выбить для себя гарантии безопасности, заявили в Крыму
16:57 27.01.2026 (обновлено: 17:28 27.01.2026)
Зеленский стремится выбить для себя гарантии безопасности, заявили в Крыму
в мире
украина
сербия
польша
владимир зеленский
владимир константинов
александр вучич
евросоюз
в мире, украина, сербия, польша, владимир зеленский, владимир константинов, александр вучич, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Сербия, Польша, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Александр Вучич, Евросоюз, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал требования Владимира Зеленского о вступлении Украины в состав Евросоюза фоном в стремлении выбить для себя личные гарантии безопасности.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату в нашем договоре об окончании войны".
"Есть некий документ": в Европе раскрыли уловку Зеленского на переговорах
Вчера, 01:31
"Все эти разговоры о вступлении в ЕС — фон, картинки, которые нередко меняются на противоположные. К 2027 году уже самого ЕС может не быть - что с Украиной, что без. Но состояние внутри Украины куда более катастрофическое, чем в ЕС. Народ в депрессии, без света и газа, в полной разрухе", - сказал Константинов.
По его словам, сейчас Зеленского и его пособников больше всего беспокоит их политическое будущее, сохранность активов, украденных за время конфликта, и физическая безопасность.
"Вот эти гарантии они хотят получить. И в каком-то виде их хозяева готовы им гарантии предоставить, поскольку просто слить эту команду без собственных потерь не могут. Вокруг этого и идёт торговля", - сказал глава парламента.
Президент Сербии Александр Вучич предположил, что вступление Украины в Евросоюз с начала 2027 года является частью плана урегулирования на текущих переговорах, и что этот пункт не поддержит ряд европейских стран. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал "труднодостижимым" желание Зеленского насчет присоединения к ЕС к 2027 году.
Французский политик обвинил Зеленского в попытке вмешаться в дела Европы
23 января, 13:06
 
