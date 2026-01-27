Рейтинг@Mail.ru
13:34 27.01.2026
Парламент Крыма утвердил отставку вице-премьера Масловой
Госсовет Крыма принял отставку вице-премьера правительства региона Светланы Масловой, на эту должность утверждена кандидатура Ольги Шевцовой, работавшей ранее... РИА Новости, 27.01.2026
политика, республика крым, анапа, краснодарский край
Политика, Республика Крым, Анапа, Краснодарский край
Парламент Крыма утвердил отставку вице-премьера Масловой

Госсовет Крыма утвердил отставку вице-премьера Масловой

© Фото : Светлана Маслова/ВКонтактеСветлана Маслова
Светлана Маслова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Светлана Маслова/ВКонтакте
Светлана Маслова. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Госсовет Крыма принял отставку вице-премьера правительства региона Светланы Масловой, на эту должность утверждена кандидатура Ольги Шевцовой, работавшей ранее министром экологии и природных ресурсов Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
"Депутаты по процедуре согласовали назначение Ольги Шевцовой заместителем председателя правительства" , - сообщили в пресс-службе.
© Фото : Портал правительства Республики КрымОльга Шевцова
Ольга Шевцова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Портал правительства Республики Крым
Ольга Шевцова. Архивное фото
Шевцова покинула пост министра экологии и природных ресурсов, который она занимала ранее.
Депутаты также решили освободить от должности заместителя председателя совета министров Крыма Маслову, сообщили в пресс-службе.
Маслова – уроженка города Анапа Краснодарского края, работала вице-премьером Крыма с октября 2020 года.
Ранее крымские СМИ сообщили, что Маслова подала документы на конкурс на занятие должности главы администрации Анапы, который в данный момент проходит в соседнем регионе. Официально подтвердить или опровергнуть эти сообщения в аппарате главы правительства Крыма РИА Новости отказались.
