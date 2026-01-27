Парламент Крыма утвердил отставку вице-премьера Масловой

https://ria.ru/20260127/krym-2070534794.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Госсовет Крыма принял отставку вице-премьера правительства региона Светланы Масловой, на эту должность утверждена кандидатура Ольги Шевцовой, работавшей ранее министром экологии и природных ресурсов Крыма, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
"Депутаты по процедуре согласовали назначение Ольги Шевцовой заместителем председателя правительства" , - сообщили в пресс-службе.
Шевцова покинула пост министра экологии и природных ресурсов, который она занимала ранее.
Депутаты также решили освободить от должности заместителя председателя совета министров Крыма
Маслову, сообщили в пресс-службе.
Маслова – уроженка города Анапа Краснодарского края
, работала вице-премьером Крыма с октября 2020 года.
Ранее крымские СМИ сообщили, что Маслова подала документы на конкурс на занятие должности главы администрации Анапы, который в данный момент проходит в соседнем регионе. Официально подтвердить или опровергнуть эти сообщения в аппарате главы правительства Крыма РИА Новости отказались.