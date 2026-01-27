Юрист предупредил, кому будет сложнее получить кредит до зарплаты

“Это не дает оснований утверждать, что в результате изменений данным категориям граждан более не одобрят кредиты. Во-первых, можно принимать и другие документы, например, выписку по банковским счетам или справку о социальных выплатах (ЕДВ). Во-вторых, многих устроит справка с места работы в свободной форме”, — объяснил юрист.

С другой стороны, тем, у кого и без того много долгов или нет официального дохода будут одобрять меньше, чем раньше. То есть, денег дадут, но не столько, сколько хочется, даже если человек в состоянии покрыть долг, заключил Телегин.