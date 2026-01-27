Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил, кому будет сложнее получить кредит до зарплаты - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/kredit-2070444475.html
Юрист предупредил, кому будет сложнее получить кредит до зарплаты
Юрист предупредил, кому будет сложнее получить кредит до зарплаты - РИА Новости, 27.01.2026
Юрист предупредил, кому будет сложнее получить кредит до зарплаты
Ужесточение правил оценки дохода заемщика микрофинансовых организаций с 1 января затруднит получение микрозаймов для некоторых категорий граждан, рассказал... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T02:17:00+03:00
2026-01-27T02:17:00+03:00
федеральная служба государственной статистики (росстат)
займ
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156166/29/1561662990_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_ca8feda107e3bd2a419855826be7edb8.jpg
https://ria.ru/20260119/zaemschiki-2068666067.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156166/29/1561662990_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_28e651ff7badfb77af57f6955dffc788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба государственной статистики (росстат), займ, общество
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), займ, Общество
Юрист предупредил, кому будет сложнее получить кредит до зарплаты

Юрист Телегин: тем, у кого много долгов, стало труднее получить микрозайм

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВывеска о "быстрых займах"
Вывеска о быстрых займах - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вывеска о "быстрых займах". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ужесточение правил оценки дохода заемщика микрофинансовых организаций с 1 января затруднит получение микрозаймов для некоторых категорий граждан, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.
По его словам, теперь МФО не вправе использовать собственные методики расчета дохода заемщика или верить на слово тем, кто явно завышает заработки. Нужны официальные документы или данные Росстата о среднем доходе в регионе.
«
“Это не дает оснований утверждать, что в результате изменений данным категориям граждан более не одобрят кредиты. Во-первых, можно принимать и другие документы, например, выписку по банковским счетам или справку о социальных выплатах (ЕДВ). Во-вторых, многих устроит справка с места работы в свободной форме”, — объяснил юрист.
С другой стороны, тем, у кого и без того много долгов или нет официального дохода будут одобрять меньше, чем раньше. То есть, денег дадут, но не столько, сколько хочется, даже если человек в состоянии покрыть долг, заключил Телегин.
Российские рубли и кредитная карта на бумажной форме кредитного соглашения с графиком погашения кредита - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Раскрыто, зачем банки выдают кредитки ненадежным заемщикам
19 января, 03:18
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)займОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала