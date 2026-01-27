Рейтинг@Mail.ru
13:49 27.01.2026
В Тбилиси отменили концерт группы t.A.T.u.
В Тбилиси отменили концерт группы t.A.T.u.
В Тбилиси отменили концерт группы t.A.T.u.

В Тбилиси отменили концерт группы t.A.T.u., запланированный на 30 января

Солистки группы t.A.T.u. Лена Катина и Юлия Волкова
Солистки группы t.A.T.u. Лена Катина и Юлия Волкова. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 янв - РИА Новости. Концерт российской группы t.A.T.u., запланированный на 30 января в Тбилиси, отменен, заявили РИА Новости в платформе по продаже билетов Biletebi.ge
"Мероприятие группы t.A.T.u отменено", - заявили в сервисе.
Причины отмены концерта не сообщаются.
Ранее на платформе был анонсирован концерт данной группы на 30 января в Тбилисском дворце спорта.
Поп-группа t.A.T.u. была создана в 1999 году и состояла из двух солисток - Елены Катиной и Юлии Волковой. Дуэт приобрел мировую популярность и в 2003 году выступил на музыкальном конкурсе "Евровидение", где занял третье место. В 2011 года группа официально распалась, однако в 2022 году Волкова и Катина выступили в Минске в рамках фестиваля Ovion на стадионе "Динамо".
