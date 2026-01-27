https://ria.ru/20260127/kontsert-2070452234.html
На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано менее 45% билетов
На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано менее 45% билетов - РИА Новости, 27.01.2026
На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано менее 45% билетов
На первый в наступившем году концерт народной артистки Ларисы Долиной продали меньше половины билетов, выяснило РИА Новости.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. На первый в наступившем году концерт народной артистки Ларисы Долиной продали меньше половины билетов, выяснило РИА Новости.
Долина 27 января выступит в столичном баре Petter.
Площадка рассчитана на 91 место. Накануне днем в продаже оставалось всего 18 билетов, что означает заполняемость зала более чем на 80 процентов, а к вечеру их число сократилось до 14. Но в ночь перед концертом число свободных билетов выросло до 51, то есть 56 процентов от общего числа.
Цены варьируются от 9,5 до 15,5 тысячи рублей, самые дорогие билеты стоят 18,5 тысячи.
Долина и ее музыкальный коллектив "Долина Band" будут радовать зрителей чуть более часа. Как уточнили РИА Новости в баре Petter, позиции из меню в стоимость билета не входят.
Лариса Долина
оказалась в центре общественного внимания летом 2024 года: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы
, деньги передать курьеру, а сбережения перевести на "безопасные счета". Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей. Четверых мошенников задержали, суд приговорил их к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге покупательница Полина Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд
и Второй кассационный суд признали решение законным, после чего Лурье обратилась в Верховный суд. Тот стал на сторону покупательницы. А в конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить Долину из квартиры.