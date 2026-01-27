На первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано менее 45% билетов

Площадка рассчитана на 91 место. Накануне днем в продаже оставалось всего 18 билетов, что означает заполняемость зала более чем на 80 процентов, а к вечеру их число сократилось до 14. Но в ночь перед концертом число свободных билетов выросло до 51, то есть 56 процентов от общего числа.