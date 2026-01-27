Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, что дает закрытость контактов по Украине в Абу-Даби - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/kontakty-2070459494.html
Эксперт объяснил, что дает закрытость контактов по Украине в Абу-Даби
Эксперт объяснил, что дает закрытость контактов по Украине в Абу-Даби - РИА Новости, 27.01.2026
Эксперт объяснил, что дает закрытость контактов по Украине в Абу-Даби
Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине ведётся в Абу-Даби за закрытыми дверями, это создает благоприятные условия для работы, такое мнение... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T07:04:00+03:00
2026-01-27T07:04:00+03:00
в мире
украина
абу-даби
россия
дмитрий песков
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070308324_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_471766921a685a9d7ff9eff62b8d9155.jpg
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070453400.html
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070451288.html
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070446742.html
украина
абу-даби
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070308324_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_23287817d6090460dd67c96bda6d54d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, абу-даби, россия, дмитрий песков, верховная рада украины
В мире, Украина, Абу-Даби, Россия, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины
Эксперт объяснил, что дает закрытость контактов по Украине в Абу-Даби

Политолог Озер: закрытость контактов по Украине в Абу-Даби дает шанс на прогресс

© REUTERS / UAE Presidential Court/Ryan CarterПереговоры России, Украиной и США в Абу-Даби
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / UAE Presidential Court/Ryan Carter
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 27 янв— РИА Новости. Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине ведётся в Абу-Даби за закрытыми дверями, это создает благоприятные условия для работы, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети Анкара — Москва Энгин Озер.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Усилят атаки": в Европе предупредили о провокации перед переговорами в ОАЭ
04:16
"Бытует ошибочное представление, что переговоры в Абу-Даби якобы не продвигаются. Эти переговоры, в отличие от предыдущих, ведутся в режиме закулисной дипломатии и за закрытыми дверями", — отметил эксперт.
По словам собеседника агентства, отсутствие подробного освещения переговоров в СМИ снижает общественное давление, прежде всего на киевские власти, и создаёт более благоприятные условия для содержательной работы сторон.
Озер считает, что на текущем этапе ключевые вопросы — в частности, возможные территориальные договорённости и будущий статус Запорожской атомной электростанции — требуют детальной проработки на уровне экспертных групп.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Италии сообщили Зеленскому неутешительные новости о переговорах
03:22
Политолог также отметил, что тема гарантий безопасности используется украинской стороной как переговорный инструмент и, по его оценке, не является наиболее сложным элементом будущего соглашения. В целом, считает он, стороны сейчас находятся ближе к мирному урегулированию, чем на предыдущих этапах конфликта.
Эксперт полагает, что в ближайшее время обсуждение может перейти в практическую плоскость — к вопросу о юридическом оформлении мирного плана Украиной. По его словам, рассматриваются два возможных сценария: ратификация соглашения Верховной радой либо вынесение документа на общенациональный референдум.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил, что рассчитывать на высокую результативность первых трехсторонних контактов было бы ошибочно, на повестке сложные вопросы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Есть некий документ": в Европе раскрыли уловку Зеленского на переговорах
01:31
 
В миреУкраинаАбу-ДабиРоссияДмитрий ПесковВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала