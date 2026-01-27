Эксперт объяснил, что дает закрытость контактов по Украине в Абу-Даби

АНКАРА, 27 янв— РИА Новости. Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине ведётся в Абу-Даби за закрытыми дверями, это создает благоприятные условия для работы, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети Анкара — Москва Энгин Озер.

США и В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби . Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.

"Бытует ошибочное представление, что переговоры в Абу-Даби якобы не продвигаются. Эти переговоры, в отличие от предыдущих, ведутся в режиме закулисной дипломатии и за закрытыми дверями", — отметил эксперт.

По словам собеседника агентства, отсутствие подробного освещения переговоров в СМИ снижает общественное давление, прежде всего на киевские власти, и создаёт более благоприятные условия для содержательной работы сторон.

Озер считает, что на текущем этапе ключевые вопросы — в частности, возможные территориальные договорённости и будущий статус Запорожской атомной электростанции — требуют детальной проработки на уровне экспертных групп.

Политолог также отметил, что тема гарантий безопасности используется украинской стороной как переговорный инструмент и, по его оценке, не является наиболее сложным элементом будущего соглашения. В целом, считает он, стороны сейчас находятся ближе к мирному урегулированию, чем на предыдущих этапах конфликта.

Эксперт полагает, что в ближайшее время обсуждение может перейти в практическую плоскость — к вопросу о юридическом оформлении мирного плана Украиной. По его словам, рассматриваются два возможных сценария: ратификация соглашения Верховной радой либо вынесение документа на общенациональный референдум.