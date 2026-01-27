Рейтинг@Mail.ru
14:52 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/knr-2070558103.html
Глава Минобороны КНР назвал контакты с Белоусовым очень важными
Глава Минобороны КНР назвал контакты с Белоусовым очень важными
в мире, китай, россия, дун цзюнь, андрей белоусов
Глава Минобороны КНР назвал контакты с Белоусовым очень важными

Дун Цзюнь назвал контакты с Белоусовым очень важными на фоне обстановки в мире

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь в ходе переговоров с главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым назвал взаимные контакты очень важными в условиях изменчивой обстановки в мире.
Белоусов провел переговоры с Дун Цзюнем по видеоконференцсвязи, сообщило Минобороны РФ.
"Это наша добрая традиция - по разным формам и каналам проводить практические связи в важные моменты. Я думаю, что перед лицом изменчивой международной обстановки наши контакты и связи - это очень своевременно и важно", - заявил министр обороны КНР, слова которого приведены в сообщении.
Дун Цзюнь обратил внимание, что вооруженные силы РФ и КНР "четко реализовывают важные договоренности" глав государств и "добились новых успехов в областях обмена высокими делегациями, совместными учениями, патрулирования и обмена опыта по специальностям".
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Минобороны КНР выразило готовность обеспечивать безопасность с Россией
Вчера, 13:45
 
В миреКитайРоссияДун ЦзюньАндрей Белоусов
 
 
