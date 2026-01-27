https://ria.ru/20260127/knr-2070558103.html
Глава Минобороны КНР назвал контакты с Белоусовым очень важными
Глава Минобороны КНР назвал контакты с Белоусовым очень важными - РИА Новости, 27.01.2026
Глава Минобороны КНР назвал контакты с Белоусовым очень важными
Министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь в ходе переговоров с главой российского военного ведомства Андреем Белоусовым назвал взаимные контакты очень важными в... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T14:52:00+03:00
2026-01-27T14:52:00+03:00
2026-01-27T14:52:00+03:00
в мире
китай
россия
дун цзюнь
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918962696_0:29:1200:704_1920x0_80_0_0_43f8c1b0cc52f3a7d14141c5e76c5806.jpg
https://ria.ru/20260127/kitay-2070539861.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918962696_34:0:1101:800_1920x0_80_0_0_a8ab4c38dbbb754dc5d84094149fc8b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, дун цзюнь, андрей белоусов
В мире, Китай, Россия, Дун Цзюнь, Андрей Белоусов
Глава Минобороны КНР назвал контакты с Белоусовым очень важными
Дун Цзюнь назвал контакты с Белоусовым очень важными на фоне обстановки в мире