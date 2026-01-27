Белоусов заявил о готовности укреплять военное сотрудничество с Китаем

ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Россия готова укреплять практическое сотрудничество с военными КНР, заявил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе разговора с министром обороны КНР Дун Цзюнем.

"Россия готова вместе с Китаем укреплять стратегические консультации между вооруженными силами двух стран, углублять практическое сотрудничество в таких областях, как совместные действия и подготовка кадров", - приводит слова российского министра обороны Центральное телевидение Китая.