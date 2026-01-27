Рейтинг@Mail.ru
Белоусов заявил о готовности укреплять военное сотрудничество с Китаем
13:54 27.01.2026 (обновлено: 14:01 27.01.2026)
Белоусов заявил о готовности укреплять военное сотрудничество с Китаем
китай, россия, москва, андрей белоусов, дун цзюнь
Китай, Россия, Москва, Андрей Белоусов, Дун Цзюнь
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Россия готова укреплять практическое сотрудничество с военными КНР, заявил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе разговора с министром обороны КНР Дун Цзюнем.
27 января министры обороны РФ и КНР провели разговор в формате видеосвязи.
"Россия готова вместе с Китаем укреплять стратегические консультации между вооруженными силами двух стран, углублять практическое сотрудничество в таких областях, как совместные действия и подготовка кадров", - приводит слова российского министра обороны Центральное телевидение Китая.
Белоусов также отметил, что Москва готова выводить стратегическое сотрудничество между сторонами на еще более высокий уровень.
