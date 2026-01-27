https://ria.ru/20260127/kitay-2070539861.html
Минобороны КНР выразило готовность обеспечивать безопасность с Россией
Минобороны КНР выразило готовность обеспечивать безопасность с Россией - РИА Новости, 27.01.2026
Минобороны КНР выразило готовность обеспечивать безопасность с Россией
Китай готов вместе с Россией привносить положительную энергию в глобальную безопасность и стабильность, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь в разговоре с... РИА Новости, 27.01.2026
Минобороны КНР выразило готовность обеспечивать безопасность с Россией
Минобороны КНР выразило готовность обеспечивать глобальную безопасность с РФ