Минобороны КНР выразило готовность обеспечивать безопасность с Россией
13:45 27.01.2026 (обновлено: 14:25 27.01.2026)
Минобороны КНР выразило готовность обеспечивать безопасность с Россией
китай
минобороны кнр
россия
в мире
дун цзюнь
андрей белоусов
пекин
китай, минобороны кнр, россия, в мире, дун цзюнь, андрей белоусов, пекин
Китай, Минобороны КНР, Россия, В мире, Дун Цзюнь, Андрей Белоусов, Пекин
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Китай готов вместе с Россией привносить положительную энергию в глобальную безопасность и стабильность, заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь в разговоре с министром обороны РФ Андреем Белоусовым в формате видеосвязи.
"Китай готов вместе с Россией добросовестно реализовать важные договоренности, достигнутые главами государств двух стран, укреплять стратегическое сотрудничество, обогащать содержание сотрудничества", - приводит слова Дун Цзюня Центральное телевидение Китая.
Дун Цзюнь добавил, что Пекин также готов вместе с Москвой "совершенствовать механизмы обменов, совместно повышать возможности противостоять различным рискам и вызовам, а также совместно привносить позитивную энергию в глобальную безопасность и стабильность".
КитайМинобороны КНРРоссияВ миреДун ЦзюньАндрей БелоусовПекин
 
 
