https://ria.ru/20260127/kitaj-2070498623.html
МИД Китая призвал США снять блокаду и санкции против Кубы
МИД Китая призвал США снять блокаду и санкции против Кубы - РИА Новости, 27.01.2026
МИД Китая призвал США снять блокаду и санкции против Кубы
Китай призывает США прекратить нарушать международное право и немедленно снять блокаду и санкции против Кубы, заявил на брифинге во вторник официальный... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:28:00+03:00
2026-01-27T11:28:00+03:00
2026-01-27T11:28:00+03:00
в мире
сша
куба
китай
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg
https://ria.ru/20260126/kuba-2070242660.html
сша
куба
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3761d63b557c3ab62d57d7074ff00a49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, куба, китай, дональд трамп, politico
В мире, США, Куба, Китай, Дональд Трамп, Politico
МИД Китая призвал США снять блокаду и санкции против Кубы
МИД Китая призвал США немедленно снять блокаду и санкции против Кубы
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Китай призывает США прекратить нарушать международное право и немедленно снять блокаду и санкции против Кубы, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее издание Politico
со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа
рассматривает новые меры давления на власти Кубы
, включая возможность введения полной морской блокады для прекращения импорта нефти в страну.
"Призываем США прекратить лишать кубинский народ права на существование и права на развитие, перестать подрывать региональный мир и стабильность, прекратить действия, нарушающие международное право, и немедленно снять блокаду и санкции против Кубы", - заявил Го Цзякунь.
Он подчеркнул, что "Китай в меру своих возможностей продолжит оказывать Кубе поддержку и помощь".
Вместе с тем дипломат выразил уверенность, что кубинский народ непременно преодолеет эти временные трудности.