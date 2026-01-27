Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая призвал США снять блокаду и санкции против Кубы
11:28 27.01.2026
МИД Китая призвал США снять блокаду и санкции против Кубы
в мире
сша
куба
китай
дональд трамп
politico
в мире, сша, куба, китай, дональд трамп, politico
В мире, США, Куба, Китай, Дональд Трамп, Politico
Люди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Китай призывает США прекратить нарушать международное право и немедленно снять блокаду и санкции против Кубы, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые меры давления на власти Кубы, включая возможность введения полной морской блокады для прекращения импорта нефти в страну.
"Призываем США прекратить лишать кубинский народ права на существование и права на развитие, перестать подрывать региональный мир и стабильность, прекратить действия, нарушающие международное право, и немедленно снять блокаду и санкции против Кубы", - заявил Го Цзякунь.
Он подчеркнул, что "Китай в меру своих возможностей продолжит оказывать Кубе поддержку и помощь".
Вместе с тем дипломат выразил уверенность, что кубинский народ непременно преодолеет эти временные трудности.
Глава Кубы предупредил США о последствиях нападения на остров
Вчера, 06:09
 
