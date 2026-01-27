Рейтинг@Mail.ru
В Киеве более 700 тысяч потребителей остаются без электроэнергии - РИА Новости, 27.01.2026
22:54 27.01.2026
В Киеве более 700 тысяч потребителей остаются без электроэнергии
В Киеве более 700 тысяч потребителей остаются без электроэнергии
Более 700 тысяч потребителей остаются без электроэнергии в Киеве, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 27.01.2026
В Киеве более 700 тысяч потребителей остаются без электроэнергии

Шмыгаль: в Киеве более 700 тысяч потребителей остаются без электроэнергии

Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на улице в Киеве во время отключения электроэнергии. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 700 тысяч потребителей остаются без электроэнергии в Киеве, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.
"В настоящее время в Киеве без электроэнергии остаются 710 тысяч потребителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.
По словам министра, вся необходимая помощь горожанам предоставлена, процесс восстановления энергообеспечения Киева идет.
Девятого января власти Киева сообщили, что левобережная часть города частично осталась без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал жителей выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Зеленский созвал совещание из-за критической ситуации со светом в Одессе
