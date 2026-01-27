https://ria.ru/20260127/kiev-2070566328.html
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине - РИА Новости, 27.01.2026
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине
Правая партия "Альтернатива для Германии" в случае победы на выборах потребует с Украины 70 миллиардов евро, переданных ей Берлином в виде вооружений, заявила... РИА Новости, 27.01.2026
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине
Вайдель: партия АдГ в случае победы потребует от Киева компенсацию за помощь ВСУ