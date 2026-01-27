Рейтинг@Mail.ru
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 27.01.2026 (обновлено: 15:27 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/kiev-2070566328.html
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине - РИА Новости, 27.01.2026
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине
Правая партия "Альтернатива для Германии" в случае победы на выборах потребует с Украины 70 миллиардов евро, переданных ей Берлином в виде вооружений, заявила... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:26:00+03:00
2026-01-27T15:27:00+03:00
"Двинуться против России". В Германии резко обратились к Украине

Вайдель: партия АдГ в случае победы потребует от Киева компенсацию за помощь ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" в случае победы на выборах потребует с Украины 70 миллиардов евро, переданных ей Берлином в виде вооружений, заявила лидер партии Алиса Вайдель во время политического конгресса в Мюльхайме, видео ее выступления опубликовано на YouTube.
"Мы вложили в Украину более 70 миллиардов евро и поставили им оружие. Мы потребуем возврата этих миллиардов плюс компенсацию за повреждения "Северного потока", — заявила она.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
На Украину давят, чтобы она вывела ВСУ из Донбасса, пишет FT
Вчера, 10:53
Вайдель осудила разговоры о возможном размещении солдат бундесвера на Украине в случае прекращения огня, а также использование танков немецкого производства в конфликте с Россией.
"Как можно так забыть историю, в том числе позволить немецким танкам двинуться против России?" — удивилась политик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
FT узнала, почему в Давосе не подписали план по восстановлению Украины
Вчера, 09:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияАлиса ВайдельСергей ЛавровНАТОСеверный поток
 
 
