В Киеве будут рыть уличные туалеты, если в многоэтажках замерзнут трубы

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Коммунальщики на Троещине - отдаленном микрорайоне Киева на левом берегу Днепра - собираются рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах на фоне энергетического кризиса в украинской столице замерзнут канализационные трубы, сообщил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов.

Накануне украинское МВД сообщило, что в названном микрорайоне организовали два палаточных городка, в каждом из них установлено по шесть палаток с электрогенераторами.

© МВД Украины Палаточный городок в микрорайоне Троещина в Киеве © МВД Украины Палаточный городок в микрорайоне Троещина в Киеве

"Будем рыть ямы… Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в деревне", - сказал Бахматов украинскому изданию "Левый берег", отвечая на вопрос о срочных мерах в случае замерзания канализации в домах.