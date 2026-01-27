Рейтинг@Mail.ru
В Киеве будут рыть уличные туалеты, если в многоэтажках замерзнут трубы
13:19 27.01.2026 (обновлено: 13:38 27.01.2026)
В Киеве будут рыть уличные туалеты, если в многоэтажках замерзнут трубы
В Киеве будут рыть уличные туалеты, если в многоэтажках замерзнут трубы - РИА Новости, 27.01.2026
В Киеве будут рыть уличные туалеты, если в многоэтажках замерзнут трубы
Коммунальщики на Троещине - отдаленном микрорайоне Киева на левом берегу Днепра - собираются рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах на фоне... РИА Новости, 27.01.2026
В Киеве будут рыть уличные туалеты, если в многоэтажках замерзнут трубы

В Киеве на Троещине будут рыть туалеты, если в многоэтажках замерзнут трубы

© AP Photo / Dan BashakovСотрудники экстренных служб устанавливают палатки в одном из микрорайонов Киева, Украина
Сотрудники экстренных служб устанавливают палатки в одном из микрорайонов Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Сотрудники экстренных служб устанавливают палатки в одном из микрорайонов Киева, Украина
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Коммунальщики на Троещине - отдаленном микрорайоне Киева на левом берегу Днепра - собираются рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах на фоне энергетического кризиса в украинской столице замерзнут канализационные трубы, сообщил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов.
Накануне украинское МВД сообщило, что в названном микрорайоне организовали два палаточных городка, в каждом из них установлено по шесть палаток с электрогенераторами.
© МВД УкраиныПалаточный городок в микрорайоне Троещина в Киеве
Палаточный городок в микрорайоне Троещина в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© МВД Украины
Палаточный городок в микрорайоне Троещина в Киеве
"Будем рыть ямы… Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в деревне", - сказал Бахматов украинскому изданию "Левый берег", отвечая на вопрос о срочных мерах в случае замерзания канализации в домах.
Девятого января власти Киева сообщили, что левобережная часть города частично осталась без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал жителей выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа.
Многоквартирные дома остались без электричества в Киеве, Украина. 20 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Украинский эксперт рассказал, сколько людей выехали за пределы Киева
