В Киеве будут рыть уличные туалеты, если в многоэтажках замерзнут трубы
В Киеве будут рыть уличные туалеты, если в многоэтажках замерзнут трубы - РИА Новости, 27.01.2026
В Киеве будут рыть уличные туалеты, если в многоэтажках замерзнут трубы
Коммунальщики на Троещине - отдаленном микрорайоне Киева на левом берегу Днепра - собираются рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах на фоне... РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Коммунальщики на Троещине - отдаленном микрорайоне Киева на левом берегу Днепра - собираются рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах на фоне энергетического кризиса в украинской столице замерзнут канализационные трубы, сообщил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов.
Накануне украинское МВД сообщило, что в названном микрорайоне организовали два палаточных городка, в каждом из них установлено по шесть палаток с электрогенераторами.
"Будем рыть ямы… Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в деревне", - сказал Бахматов украинскому изданию "Левый берег", отвечая на вопрос о срочных мерах в случае замерзания канализации в домах.
Девятого января власти Киева
сообщили, что левобережная часть города частично осталась без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Мэр Киева Виталий Кличко
неоднократно призывал жителей выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа.