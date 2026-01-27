Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026
12:02 27.01.2026
Киевский режим хочет возбудить дело против Лукашенко, пишут СМИ
Киевский режим хочет возбудить дело против Лукашенко, пишут СМИ
Киевский режим хочет возбудить дело против Лукашенко, пишут СМИ

Киевский режим хочет возбудить дело против Лукашенко и объявить его в розыск

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Киевский режим хочет возбудить дело и начать уголовное преследование президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет украинское издание "Экономическая правда".
По информации издания, Владимир Зеленский во время визита в Вильнюс встретился с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской, контактов с которой до этого избегал. Инициатором встречи была украинская сторона.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине
17 декабря 2025, 08:51
"Договоренности пошли гораздо дальше. В частности, обсуждалась возможность открытия уголовного преследования Лукашенко", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской правды".
Комментарием белорусских властей касаемо таких обсуждений РИА Новости пока не располагает.
Ранее президент Белоруссии неоднократно заявлял о готовности содействовать в урегулировании конфликта на Украине. В октябре прошлого года он сообщил, что если США видят какую-то роль Минска в урегулировании на Украине, то белорусская сторона готова в этом участвовать. В январе он отмечал, что Украине после окончания конфликта смогут помочь Белоруссия и РФ, а Западу она может оказаться ненужной. В марте 2025 года Лукашенко прокомментировал свое отношение к Зеленскому, сказав, что тот был ему, как сын, но "поступил, как гнида".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Зеленский уничтожил цветущую часть Европы, заявил Лукашенко
31 декабря 2025, 13:46
 
