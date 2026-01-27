Киевский режим хочет возбудить дело против Лукашенко, пишут СМИ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Киевский режим хочет возбудить дело и начать уголовное преследование президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет украинское издание "Экономическая правда".
По информации издания, Владимир Зеленский во время визита в Вильнюс встретился с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской, контактов с которой до этого избегал. Инициатором встречи была украинская сторона.
"Договоренности пошли гораздо дальше. В частности, обсуждалась возможность открытия уголовного преследования Лукашенко", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Европейской правды".
Комментарием белорусских властей касаемо таких обсуждений РИА Новости пока не располагает.
Ранее президент Белоруссии неоднократно заявлял о готовности содействовать в урегулировании конфликта на Украине. В октябре прошлого года он сообщил, что если США видят какую-то роль Минска в урегулировании на Украине, то белорусская сторона готова в этом участвовать. В январе он отмечал, что Украине после окончания конфликта смогут помочь Белоруссия и РФ, а Западу она может оказаться ненужной. В марте 2025 года Лукашенко прокомментировал свое отношение к Зеленскому, сказав, что тот был ему, как сын, но "поступил, как гнида".
