Владельцы дома, где погибли кубинцы, хотели организовать хостел в квартире 27.01.2026
16:20 27.01.2026
Владельцы дома, где погибли кубинцы, хотели организовать хостел в квартире
Владельцы дома, где погибли кубинцы, хотели организовать хостел в квартире
Владельцы дома, где погибли кубинцы, хотели организовать хостел в квартире
Предполагаемые владельцы дома в подмосковной Балашихе, где при пожаре погибли кубинцы, несколько лет назад пытались организовать хостел в трехкомнатной квартире РИА Новости, 27.01.2026
Владельцы дома, где погибли кубинцы, хотели организовать хостел в квартире

РИА Новости: владельцы дома в Балашихе хотели открыть хостел в квартире

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЧастное здание хостела в квартале Зворыкино города Балашиха Московской области, где произошел пожар
Частное здание хостела в квартале Зворыкино города Балашиха Московской области, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Частное здание хостела в квартале Зворыкино города Балашиха Московской области, где произошел пожар
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Предполагаемые владельцы дома в подмосковной Балашихе, где при пожаре погибли кубинцы, несколько лет назад пытались организовать хостел в трехкомнатной квартире в Подмосковье, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами.
Из них следует, что прокуратура подмосковного города Реутов в 2017-2018 годах выявила трехкомнатную квартиру, где была организована гостиница (хостел) с нарушениями противопожарных правил и закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ". Недвижимость на праве собственности принадлежала Корнееву И. В. и Корнеевой С.В.
У дома в Балашихе, где при пожаре погибли иностранцы, есть два собственника
Тогда прокурор обратился в суд с иском об обязании устранить нарушения действующего законодательства при использовании квартиры, запрете собственникам организовывать хостел либо гостиницу в этом помещении. В результате исковые требования суд удовлетворил, ответчики пыталась обжаловать решение, но его признали законным, подчеркивается в материалах.
В них также приводятся данные четырех жильцов хостела, которые проживали в нем с нарушением порядка миграционного учета – они не имели регистрации по месту пребывания. Каждого привлекли к административной ответственности по соответствующей статье.
По предварительным данным подмосковного главка СК РФ, утром после ликвидации пожара в частном доме в Балашихе были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
В экстренных службах рассказали агентству, что погибшие - граждане Кубы, а в правоохранительных органах - что в доме отключили свет за неуплату, из-за чего жители жгли костер, чтобы согреться.
В Балашихе назвали предварительную причину пожара в хостеле
