Владельцы дома, где погибли кубинцы, хотели организовать хостел в квартире

Предполагаемые владельцы дома в подмосковной Балашихе, где при пожаре погибли кубинцы, несколько лет назад пытались организовать хостел в трехкомнатной квартире РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Предполагаемые владельцы дома в подмосковной Балашихе, где при пожаре погибли кубинцы, несколько лет назад пытались организовать хостел в трехкомнатной квартире в Подмосковье, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами.
Из них следует, что прокуратура подмосковного города Реутов
в 2017-2018 годах выявила трехкомнатную квартиру, где была организована гостиница (хостел) с нарушениями противопожарных правил и закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ". Недвижимость на праве собственности принадлежала Корнееву И. В. и Корнеевой С.В.
Тогда прокурор обратился в суд с иском об обязании устранить нарушения действующего законодательства при использовании квартиры, запрете собственникам организовывать хостел либо гостиницу в этом помещении. В результате исковые требования суд удовлетворил, ответчики пыталась обжаловать решение, но его признали законным, подчеркивается в материалах.
В них также приводятся данные четырех жильцов хостела, которые проживали в нем с нарушением порядка миграционного учета – они не имели регистрации по месту пребывания. Каждого привлекли к административной ответственности по соответствующей статье.
По предварительным данным подмосковного главка СК РФ
, утром после ликвидации пожара в частном доме в Балашихе
были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
В экстренных службах рассказали агентству, что погибшие - граждане Кубы
, а в правоохранительных органах - что в доме отключили свет за неуплату, из-за чего жители жгли костер, чтобы согреться.