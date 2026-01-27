Погибшие в хостеле в Балашихе, предварительно, жгли костер

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Погибшие в частном доме в подмосковной Балашихе, предварительно, жгли костер, чтобы согреться, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в частном доме в подмосковной Балашихе, где в результате пожара погибли четыре человека, было отключено электричество из-за неуплаты.
"Предварительно, погибшие разожгли костер, чтобы согреться", - сказал собеседник агентства.
Ранее в ГСУ СК по области сообщили, что по данным следствия, утром 27 января в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме в Балашихе произошло возгорание. После ликвидации пожара обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается. По предварительным данным следствия, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте пожара.
