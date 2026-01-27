Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе назвали предварительную причину пожара в хостеле - РИА Новости, 27.01.2026
10:35 27.01.2026 (обновлено: 10:40 27.01.2026)
В Балашихе назвали предварительную причину пожара в хостеле
В Балашихе назвали предварительную причину пожара в хостеле - РИА Новости, 27.01.2026
В Балашихе назвали предварительную причину пожара в хостеле
Аварийный режим работы электрооборудования, по предварительной информации, мог стать причиной пожара в нелегальном хостеле в подмосковной Балашихе, рассказал... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:35:00+03:00
2026-01-27T10:40:00+03:00
происшествия, балашиха
Происшествия, Балашиха
В Балашихе назвали предварительную причину пожара в хостеле

Аварийная работа электрооборудования могла вызвать пожар в хостеле в Балашихе

© Фото : МЧС России по Московской областиЛиквидация последствий пожара в Балашихе
Ликвидация последствий пожара в Балашихе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : МЧС России по Московской области
Ликвидация последствий пожара в Балашихе. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Аварийный режим работы электрооборудования, по предварительной информации, мог стать причиной пожара в нелегальном хостеле в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Рассматриваются несколько причин пожара в нелегальном хостеле в Балашихе, основная из них - аварийный режим работы электрооборудования", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать дознаватели мобильной пожарно-испытательной лаборатории.
Последствия пожара в частном доме в Балашихе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Балашихе
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
