https://ria.ru/20260127/khostel-2070486248.html
В Балашихе назвали предварительную причину пожара в хостеле
В Балашихе назвали предварительную причину пожара в хостеле - РИА Новости, 27.01.2026
В Балашихе назвали предварительную причину пожара в хостеле
Аварийный режим работы электрооборудования, по предварительной информации, мог стать причиной пожара в нелегальном хостеле в подмосковной Балашихе, рассказал... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:35:00+03:00
2026-01-27T10:35:00+03:00
2026-01-27T10:40:00+03:00
происшествия
балашиха
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070474503_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3d622cadc1a2e81eb6a895d3cabcb0ed.jpg
https://ria.ru/20260127/sk-2070473303.html
балашиха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070474503_147:0:1107:720_1920x0_80_0_0_cd53add2fa85a1e9524a1b8e296b4dad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха
В Балашихе назвали предварительную причину пожара в хостеле
Аварийная работа электрооборудования могла вызвать пожар в хостеле в Балашихе