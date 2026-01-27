Российские раввины возложили цветы к памятнику погибшим в Холокост

Глава Федерации еврейских общин Александр Борода на церемонии возложения цветов к Памятнику героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

Глава Федерации еврейских общин Александр Борода на церемонии возложения цветов к Памятнику героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны в Еврейском музее и центре толерантности в Москве

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода возложили цветы к Памятнику героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве.

Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).

"Еврейский народ помнит погибших. Практически все еврейские семьи затронула трагедия Холокоста. Мы помним в целом трагедию всех народов Советского Союза, которые и пострадали, и погибли... В этой общей массе трагедий трагедия Холокоста, безусловно, является беспрецедентной по жестокости и абсолютно нечеловеческим подходом к уничтожению одного народа и определению, кто имеет право жить, а кто не имеет", - сказал раввин Борода журналистам после церемонии возложения цветов.

Борода подчеркнул, что трагедия Холокоста никогда не должна повториться в будущем.