Российские раввины возложили цветы к памятнику погибшим в Холокост

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода возложили цветы к Памятнику героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве.
Международный День памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).
"Еврейский народ помнит погибших. Практически все еврейские семьи затронула трагедия Холокоста. Мы помним в целом трагедию всех народов Советского Союза, которые и пострадали, и погибли... В этой общей массе трагедий трагедия Холокоста, безусловно, является беспрецедентной по жестокости и абсолютно нечеловеческим подходом к уничтожению одного народа и определению, кто имеет право жить, а кто не имеет", - сказал раввин Борода журналистам после церемонии возложения цветов.
Борода подчеркнул, что трагедия Холокоста никогда не должна повториться в будущем.
В России и Белоруссии в 2026 году с 14 по 28 января проходит ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" — комплекс мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста.