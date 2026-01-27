Глава Фонда горских евреев: нужно расширять знания молодежи о Холокосте

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Для предотвращения роста числа случаев экстремизма и агрессивного национализма необходимо расширять знания молодежи о трагедии Холокоста, заявил РИА Новости президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

Международный День памяти жертв Холокоста отмечают в мире 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила немецкий лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).

"Современная молодежь сталкивается с новыми формами антисемитизма и радикализма, такими как интернет-троллинг, хейт-спич, травля и распространение ложной информации. Сегодня необходимо расширять знания молодежи о трагедии Холокоста, распространяя информацию не только на уровне уроков истории, но и через кинофильмы, театральные постановки, художественную литературу", - сказал Захарьяев.

Он подчеркнул, что крайне важно беречь память о прошлом, извлекать уроки из трагедий и "строить будущее, свободное от предвзятости и ненависти".

"Трагедия Холокоста касается каждого жителя планеты. Особенно актуально это понимание в условиях растущего числа случаев экстремизма и агрессивного национализма. Нам очень хорошо ясно, почему 2026 год объявлен в России Годом единства народов: чтобы привлечь внимание к проблемам культурного разнообразия и толерантности внутри страны и за ее пределами... Только объединившись вокруг общих ценностей добра и справедливости сможем мы обеспечить лучшее будущее для последующих поколений", - сказал собеседник агентства.

Захарьяев отметил, что в России уже более десяти лет проводится "Неделя памяти жертв Холокоста" — масштабный цикл мемориальных, образовательных и культурных мероприятий.