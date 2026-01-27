https://ria.ru/20260127/khmao-2070585690.html
Более десяти детей в ХМАО попали к врачам с острой кишечной инфекцией
Около 10 воспитанников детского сада в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе попали к врачам с подозрением на острую кишечную инфекцию
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв – РИА Новости.
Около 10 воспитанников детского сада в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе попали к врачам с подозрением на острую кишечную инфекцию, сообщила
пресс-служба региональной прокуратуры.
"По предварительным данным, 19 января за медицинской помощью обратились 14 человек с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией", – говорится в сообщении.
Отмечается, что массовое заболевание произошло в детском саду Нягани
"Теремок", детям оказывается медицинская помощь, а прокуратура начала проверку.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание, добавили в пресс-службе.
Как уточнил в своем Telegram-канале глава Нягани Иван Ямашев, проводится эпидемиологическое исследование по случаю острой кишечной инфекции, включая сальмонеллез, среди воспитанников и персонала детсада "Теремок". Мероприятия начались 19 января и пока продолжаются, заключил мэр.
Как пояснила пресс-служба окружного правительства, работа детского сада "Теремок" временно приостановлена после выявления случаев сальмонеллеза, четверо детей были госпитализированы, остальные воспитанники находятся под наблюдением. По итогам обследований все сотрудники детсада признаны здоровыми, заявили в ведомстве.
В свою очередь в депздраве региона подчеркнули, что пациентам, находящимся на амбулаторном лечении, оказывается необходимая медпомощь, среди госпитализированных наблюдается положительная динамика: пациенты идут на поправку.