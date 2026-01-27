Минфин предложил легализовать онлайн-казино

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Министерство финансов выступило с предложением легализовать онлайн-казино, пишет газета " Министерство финансов выступило с предложением легализовать онлайн-казино, пишет газета " Коммерсантъ ".

"Если идея будет поддержана, доходы бюджета могут составить 100 миллиардов рублей ежегодно", — говорится в статье со ссылкой на источники.

В Минфине считают, что легализовать онлайн-казино возможно при соблюдении некоторых условий. В частности, это создание единого оператора, назначать которого будут распоряжением президента по предложению правительства. А принимать ставки такие площадки будут через Единый центр учета переводов ставок, как это делают букмекеры.

При этом оператор должен будет ежемесячно перечислять государству налог в размере не менее 30 процентов от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей).

Кроме того, для пользователей онлайн-казино предлагается установить ограничение по возрасту — не моложе 21 года.

Сейчас онлайн-казино в России запрещены, легально проводить азартные игры онлайн могут только букмекерские конторы или тотализаторы. По оценке Минфина, объем этого рынка в 2024 году составил 1,7 триллиона рублей, тогда как в нелегальном сегменте, где действуют около сотни онлайн-казино, он превышает три триллиона.