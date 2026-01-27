https://ria.ru/20260127/kazino-2070488385.html
Минфин предложил легализовать онлайн-казино
Минфин предложил легализовать онлайн-казино - РИА Новости, 27.01.2026
Минфин предложил легализовать онлайн-казино
Министерство финансов выступило с предложением легализовать онлайн-казино, пишет газета "Коммерсантъ".
Минфин предложил легализовать онлайн-казино
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Министерство финансов выступило с предложением легализовать онлайн-казино, пишет газета "Коммерсантъ
".
"Если идея будет поддержана, доходы бюджета могут составить 100 миллиардов рублей ежегодно", — говорится в статье со ссылкой на источники.
В Минфине считают, что легализовать онлайн-казино возможно при соблюдении некоторых условий. В частности, это создание единого оператора, назначать которого будут распоряжением президента по предложению правительства. А принимать ставки такие площадки будут через Единый центр учета переводов ставок, как это делают букмекеры.
При этом оператор должен будет ежемесячно перечислять государству налог в размере не менее 30 процентов от выручки (за вычетом выплаченных выигрышей).
Кроме того, для пользователей онлайн-казино предлагается установить ограничение по возрасту — не моложе 21 года.
Сейчас онлайн-казино в России
запрещены, легально проводить азартные игры онлайн могут только букмекерские конторы или тотализаторы. По оценке Минфина, объем этого рынка в 2024 году составил 1,7 триллиона рублей, тогда как в нелегальном сегменте, где действуют около сотни онлайн-казино, он превышает три триллиона.
С 2009 года игорный бизнес в России запрещен везде, кроме специальных зон: в Приморье, на Алтае, под Калининградом, в Сочи и Крыму.