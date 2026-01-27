Премьер Канады отверг заявления, что он взял назад свои слова о США

НЬЮ-ЙОРК, 27 янв – РИА Новости. Канадский премьер Марк Карни отверг заявления американских чиновников о том, что он в разговоре с президентом США Дональдом Трампом попытался взять назад некоторые из своих заявлений, сделанных во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Выступая на форуме в Швейцарии Карни заявлял, что его страна поддерживает право Гренландии Дании самостоятельно определять будущее острова на фоне претензий Трампа на приобретение этой территории. Канадский премьер также отметил, что мир переживает эпоху соперничества великих держав и увядания мирового правопорядка. Позднее глава минфина США Скотт Бессент заявил по итогам разговора лидеров США Канады , что последний "активно пытался взять назад некоторые из неудачных заявлений", каких – не уточнил.

"Чтобы было абсолютно ясно, и я сказал это президенту: я имел в виду то, что сказал в Давосе", – заявил Карни, его цитирует CTV News.

В ответ на прямой вопроси, действительно ли он отказался от своих слов, как утверждал Бессент, Карни ответил "нет".