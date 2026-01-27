Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026

Премьер Канады отверг заявления, что он взял назад свои слова о США
18:33 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/karni-2070621823.html
Премьер Канады отверг заявления, что он взял назад свои слова о США
Канадский премьер Марк Карни отверг заявления американских чиновников о том, что он в разговоре с президентом США Дональдом Трампом попытался взять назад... РИА Новости, 27.01.2026
в мире
сша
давос
канада
марк карни
дональд трамп
скотт бессент
сша
давос
канада
В мире, США, Давос, Канада, Марк Карни, Дональд Трамп, Скотт Бессент
© AP Photo / Chris J RatcliffeМарк Карни
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Chris J Ratcliffe
Марк Карни. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 27 янв – РИА Новости. Канадский премьер Марк Карни отверг заявления американских чиновников о том, что он в разговоре с президентом США Дональдом Трампом попытался взять назад некоторые из своих заявлений, сделанных во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Выступая на форуме в Швейцарии, Карни заявлял, что его страна поддерживает право Гренландии и Дании самостоятельно определять будущее острова на фоне претензий Трампа на приобретение этой территории. Канадский премьер также отметил, что мир переживает эпоху соперничества великих держав и увядания мирового правопорядка. Позднее глава минфина США Скотт Бессент заявил по итогам разговора лидеров США и Канады, что последний "активно пытался взять назад некоторые из неудачных заявлений", каких – не уточнил.
"Чтобы было абсолютно ясно, и я сказал это президенту: я имел в виду то, что сказал в Давосе", – заявил Карни, его цитирует CTV News.
В ответ на прямой вопроси, действительно ли он отказался от своих слов, как утверждал Бессент, Карни ответил "нет".
Это продолжило конфронтацию между Трампом и Карни. Ранее Трамп сообщил, что отозвал приглашение вступить в "Совет мира" по Газе, направленное канадскому премьеру, после его выступления в Давосе. До этого американский лидер неоднократно заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом Соединенных Штатов, так как она "полностью зависит от Вашингтона".
Флаги Канады и США - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Дании призвали ЕС помочь Канаде после угроз Трампа
25 января, 19:45
 
