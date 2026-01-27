Рейтинг@Mail.ru
05:40 27.01.2026
СМИ: Канада пошлет корабль на открытие консульства в Гренландии
СМИ: Канада пошлет корабль на открытие консульства в Гренландии
в мире, гренландия, канада, оттава, анита ананд, дональд трамп
В мире, Гренландия, Канада, Оттава, Анита Ананд, Дональд Трамп
СМИ: Канада пошлет корабль на открытие консульства в Гренландии

Canadian Press: Канада пошлет корабль на открытие консульства в Гренландии

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что Оттава направит патрульное судно на открытие консульства страны в столице Гренландии Нууке на следующей неделе, передает агентство Canadian Press.
Как заявила министр в интервью агентству, это будет специальный корабль, предназначенный для патрулирования арктических районов. Как уточнили в офисе Ананд, речь идёт о судне Канадской береговой охраны, а не о корабле Королевского военно-морского флота Канады.
На прошлой неделе Ананд заявила, что Оттава намерена нарастить своё присутствие в Арктике и уже в следующем месяце откроет консульство в Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Рютте оправдал угрозы Трампа в адрес Гренландии
Вчера, 19:25
 
