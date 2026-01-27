https://ria.ru/20260127/kanada-2070456784.html
СМИ: Канада пошлет корабль на открытие консульства в Гренландии
СМИ: Канада пошлет корабль на открытие консульства в Гренландии - РИА Новости, 27.01.2026
СМИ: Канада пошлет корабль на открытие консульства в Гренландии
Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что Оттава направит патрульное судно на открытие консульства страны в столице Гренландии Нууке на следующей... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T05:40:00+03:00
2026-01-27T05:40:00+03:00
2026-01-27T05:40:00+03:00
в мире
гренландия
канада
оттава
анита ананд
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070270922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9ddafdac730ede868ca725aee02ee36.jpg
https://ria.ru/20260126/grenlandiya-2070401986.html
гренландия
канада
оттава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070270922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdad0aa393549fba52fc5e74cbd8e264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, канада, оттава, анита ананд, дональд трамп
В мире, Гренландия, Канада, Оттава, Анита Ананд, Дональд Трамп
СМИ: Канада пошлет корабль на открытие консульства в Гренландии
Canadian Press: Канада пошлет корабль на открытие консульства в Гренландии