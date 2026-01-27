Спикер заксобрания Камчатки досрочно ушла в отставку

"Депутаты на 55-й сессии утвердили отставку спикера краевого парламента. Ранее Ирина Унтилова обратилась в законодательное собрание с соответствующим заявлением. Свое решение она аргументировала личными причинами. Полномочия председателя законодательного собрания будут прекращены с 2 февраля 2026 года", — сообщается в пресс-релизе заксобрания.