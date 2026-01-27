Рейтинг@Mail.ru
Спикер заксобрания Камчатки досрочно ушла в отставку - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/kamchatka-2070450562.html
Спикер заксобрания Камчатки досрочно ушла в отставку
Спикер заксобрания Камчатки досрочно ушла в отставку - РИА Новости, 27.01.2026
Спикер заксобрания Камчатки досрочно ушла в отставку
Законодательное собрание Камчатского края приняло досрочную отставку своего председателя Ирины Унтиловой, сообщает пресс-служба краевого парламента. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T03:02:00+03:00
2026-01-27T03:02:00+03:00
политика
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987566_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_42cc87a5672845320508576b70c0e7d1.jpg
https://ria.ru/20260112/khakasiya-2067425174.html
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa1b4f2a74731d1fe7115211b3471ac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский
Политика, Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский
Спикер заксобрания Камчатки досрочно ушла в отставку

Спикер заксобрания Камчатки Ирина Унтилова досрочно ушла в отставку

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 янв – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края приняло досрочную отставку своего председателя Ирины Унтиловой, сообщает пресс-служба краевого парламента.
"Депутаты на 55-й сессии утвердили отставку спикера краевого парламента. Ранее Ирина Унтилова обратилась в законодательное собрание с соответствующим заявлением. Свое решение она аргументировала личными причинами. Полномочия председателя законодательного собрания будут прекращены с 2 февраля 2026 года", — сообщается в пресс-релизе заксобрания.
Согласно сообщению, парламентарии поблагодарили Унтилову за активную работу в течение четвёртого созыва заксобрания, отметив её лидерские качества, мудрость и открытость. Ей пожелали успехов, здоровья и благополучия.
Унтилова, начавшая трудовую деятельность в 1976 году, занимала различные руководящие посты в системе образования и администрации Петропавловска-Камчатского, была вице-губернатором Камчатского края. Пост председателя заксобрания занимала с 2021 года, приоритетными направлениями её работы были повышение качества жизни населения, поддержка семей, бюджетные вопросы и развитие экономики региона. Она также активно работала над решением социальных проблем на федеральном уровне, в частности, в сфере поддержки детей-сирот и обеспечения детей с диабетом системами мониторинга глюкозы.
Здание правительства Республики Хакасия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Главу Минфина Хакасии отправили в отставку после задержки зарплат
12 января, 17:52
 
ПолитикаКамчатский крайКамчаткаПетропавловск-Камчатский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала