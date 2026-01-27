https://ria.ru/20260127/kamchatka-2070450562.html
Спикер заксобрания Камчатки досрочно ушла в отставку
Спикер заксобрания Камчатки досрочно ушла в отставку - РИА Новости, 27.01.2026
Спикер заксобрания Камчатки досрочно ушла в отставку
Законодательное собрание Камчатского края приняло досрочную отставку своего председателя Ирины Унтиловой, сообщает пресс-служба краевого парламента. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T03:02:00+03:00
2026-01-27T03:02:00+03:00
2026-01-27T03:02:00+03:00
политика
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987566_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_42cc87a5672845320508576b70c0e7d1.jpg
https://ria.ru/20260112/khakasiya-2067425174.html
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa1b4f2a74731d1fe7115211b3471ac9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский
Политика, Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский
Спикер заксобрания Камчатки досрочно ушла в отставку
Спикер заксобрания Камчатки Ирина Унтилова досрочно ушла в отставку
П.-КАМЧАТСКИЙ, 27 янв – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края приняло досрочную отставку своего председателя Ирины Унтиловой, сообщает пресс-служба краевого парламента.
"Депутаты на 55-й сессии утвердили отставку спикера краевого парламента. Ранее Ирина Унтилова обратилась в законодательное собрание с соответствующим заявлением. Свое решение она аргументировала личными причинами. Полномочия председателя законодательного собрания будут прекращены с 2 февраля 2026 года", — сообщается в пресс-релизе заксобрания.
Согласно сообщению, парламентарии поблагодарили Унтилову за активную работу в течение четвёртого созыва заксобрания, отметив её лидерские качества, мудрость и открытость. Ей пожелали успехов, здоровья и благополучия.
Унтилова, начавшая трудовую деятельность в 1976 году, занимала различные руководящие посты в системе образования и администрации Петропавловска-Камчатского
, была вице-губернатором Камчатского края
. Пост председателя заксобрания занимала с 2021 года, приоритетными направлениями её работы были повышение качества жизни населения, поддержка семей, бюджетные вопросы и развитие экономики региона. Она также активно работала над решением социальных проблем на федеральном уровне, в частности, в сфере поддержки детей-сирот и обеспечения детей с диабетом системами мониторинга глюкозы.