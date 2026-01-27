Синоптик рассказала, сколько в Москве продлятся снегопады

"Во вторник и среду атмосферный фронт еще будет властвовать над столичным регионом. Мы ожидаем, что и днем во вторник местами сохранится сильный снег, также местами сильный снег прогнозируется на сутки в среду, то есть осадки возможны и ночью, и днем. Категория сильного снега начинается тогда, когда за 12 часов выпадает 6 и более миллиметров осадков. Завтра прогнозируется по Москве и ночью, и днем, около 2-8 миллиметров осадков, то есть местами это будет сильный снег", - уточнила она.