Синоптик рассказала, сколько в Москве продлятся снегопады
2026-01-27T11:56:00+03:00
2026-01-27T11:56:00+03:00
2026-01-27T13:13:00+03:00
Снегопады в Москве продолжатся до конца января
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Январь в столичном регионе ожидается снежным до конца месяца, осадки будут, но менее интенсивные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Январь до конца будет снежным в столичном регионе, потому что регион продолжит находится под влиянием атмосферных фронтов, которые могут принести в столицу определенное количество осадков до конца месяца, несмотря на высокое атмосферное давление", - рассказала Позднякова
Синоптик отметила, что снегопад, который обрушился на Москву
в ночь на вторник, будет идти с перерывами, потому что регион находится в зоне атмосферного фронта, надвигающегося волнами.
"Во вторник и среду атмосферный фронт еще будет властвовать над столичным регионом. Мы ожидаем, что и днем во вторник местами сохранится сильный снег, также местами сильный снег прогнозируется на сутки в среду, то есть осадки возможны и ночью, и днем. Категория сильного снега начинается тогда, когда за 12 часов выпадает 6 и более миллиметров осадков. Завтра прогнозируется по Москве и ночью, и днем, около 2-8 миллиметров осадков, то есть местами это будет сильный снег", - уточнила она.