Синоптик рассказала, сколько в Москве продлятся снегопады - РИА Новости, 27.01.2026
11:56 27.01.2026 (обновлено: 13:13 27.01.2026)
Синоптик рассказала, сколько в Москве продлятся снегопады
Январь в столичном регионе ожидается снежным до конца месяца, осадки будут, но менее интенсивные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 27.01.2026
москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве
Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Январь в столичном регионе ожидается снежным до конца месяца, осадки будут, но менее интенсивные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Январь до конца будет снежным в столичном регионе, потому что регион продолжит находится под влиянием атмосферных фронтов, которые могут принести в столицу определенное количество осадков до конца месяца, несмотря на высокое атмосферное давление", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что снегопад, который обрушился на Москву в ночь на вторник, будет идти с перерывами, потому что регион находится в зоне атмосферного фронта, надвигающегося волнами.
"Во вторник и среду атмосферный фронт еще будет властвовать над столичным регионом. Мы ожидаем, что и днем во вторник местами сохранится сильный снег, также местами сильный снег прогнозируется на сутки в среду, то есть осадки возможны и ночью, и днем. Категория сильного снега начинается тогда, когда за 12 часов выпадает 6 и более миллиметров осадков. Завтра прогнозируется по Москве и ночью, и днем, около 2-8 миллиметров осадков, то есть местами это будет сильный снег", - уточнила она.
Расчистка тротуара во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Москве за ночь выпало рекордное количество снега
МоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
