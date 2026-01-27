В Якутске будут судить пенсионерку за аферы на 17 миллионов рублей

ЯКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Пенсионерка в Якутске обманула доверчивых граждан на 17 миллионов рублей, дело о хищении у пайщиков направлено в суд, Пенсионерка в Якутске обманула доверчивых граждан на 17 миллионов рублей, дело о хищении у пайщиков направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД России по республике.

По версии следствия, под предлогом благотворительности с мая 2015 по июль 2024 года 70-летняя фигурантка создала кооператив, который якобы помогал пайщикам в погашении кредитов. На деле она присваивала взносы акционеров и расходовала их на личные нужды.

Для привлечения новых участников аферистка выезжала в близлежащие районы, организовывала собрания с населением, проводила лотереи и розыгрыши с призами, а также призывала жителей привлекать в общество своих родственников. Она легко входила в доверие, убеждая потерпевших в гарантированной финансовой помощи и прибыли.

Имитируя бурную общественную деятельность, обвиняемая награждала постоянных клиентов "добрыми картами", обещавшие привилегии при выплатах дивидендов, добавили в МВД. Кроме того, она вручала им фиктивные сертификаты на предоставление квартир в строящемся 203‑м микрорайоне Якутска доме. За это требовала около одного миллиона рублей в качестве разового членского взноса.

По иронии судьбы, в начале 2024 года злоумышленница стала жертвой телефонных мошенников. Лишившись крупной суммы, полученной от клиентов, она оформила липовые справки о том, что перевела эти средства на "безопасный счёт" в Центробанке. Поддельные документы предъявляла пайщикам, чтобы убедить их в надёжности хранения вложений.

"Следствием установлено, что от противоправных действий обвиняемой пострадали 33 жителя различных районов Якутии. Общий ущерб составил около 17 миллионов рублей. Материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ , вместе с обвинительным заключением направлены в Якутский городской суд для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе.