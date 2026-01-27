Рейтинг@Mail.ru
В Якутске будут судить пенсионерку за аферы на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 27.01.2026
10:21 27.01.2026
В Якутске будут судить пенсионерку за аферы на 17 миллионов рублей
В Якутске будут судить пенсионерку за аферы на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 27.01.2026
В Якутске будут судить пенсионерку за аферы на 17 миллионов рублей
Пенсионерка в Якутске обманула доверчивых граждан на 17 миллионов рублей, дело о хищении у пайщиков направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД России по... РИА Новости, 27.01.2026
происшествия, якутск, россия, якутский городской суд
Происшествия, Якутск, Россия, Якутский городской суд
В Якутске будут судить пенсионерку за аферы на 17 миллионов рублей

В Якутске будут судить пенсионерку за хищения у пайщиков на 17 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
ЯКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Пенсионерка в Якутске обманула доверчивых граждан на 17 миллионов рублей, дело о хищении у пайщиков направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
По версии следствия, под предлогом благотворительности с мая 2015 по июль 2024 года 70-летняя фигурантка создала кооператив, который якобы помогал пайщикам в погашении кредитов. На деле она присваивала взносы акционеров и расходовала их на личные нужды.
Суд впервые отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам
Суд впервые отказал пенсионерке, продавшей квартиру мошенникам
17 ноября 2025, 06:50
Для привлечения новых участников аферистка выезжала в близлежащие районы, организовывала собрания с населением, проводила лотереи и розыгрыши с призами, а также призывала жителей привлекать в общество своих родственников. Она легко входила в доверие, убеждая потерпевших в гарантированной финансовой помощи и прибыли.
Имитируя бурную общественную деятельность, обвиняемая награждала постоянных клиентов "добрыми картами", обещавшие привилегии при выплатах дивидендов, добавили в МВД. Кроме того, она вручала им фиктивные сертификаты на предоставление квартир в строящемся 203‑м микрорайоне Якутска доме. За это требовала около одного миллиона рублей в качестве разового членского взноса.
По иронии судьбы, в начале 2024 года злоумышленница стала жертвой телефонных мошенников. Лишившись крупной суммы, полученной от клиентов, она оформила липовые справки о том, что перевела эти средства на "безопасный счёт" в Центробанке. Поддельные документы предъявляла пайщикам, чтобы убедить их в надёжности хранения вложений.
"Следствием установлено, что от противоправных действий обвиняемой пострадали 33 жителя различных районов Якутии. Общий ущерб составил около 17 миллионов рублей. Материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, вместе с обвинительным заключением направлены в Якутский городской суд для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе.
Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Обманутая жительница Балаково перевела "Киркорову" почти 100 тысяч рублей
Обманутая жительница Балаково перевела "Киркорову" почти 100 тысяч рублей
22 января, 11:18
 
ПроисшествияЯкутскРоссияЯкутский городской суд
 
 
