Две общины в Харьковской области Украины остались без света

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Изюмская и соседние с ней общины в Харьковской области на Украине остались без электроснабжения, сообщает во вторник городская военная администрация.
"Изюмская община вместе с соседними снова обесточены. Причины устанавливаются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Там также отметили, что одной из причин может быть аварийное отключение.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко 26 сентября указал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла. Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах до плюс десяти градусов и частыми отключениями света, 26 октября посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
