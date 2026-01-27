Две общины в Харьковской области Украины остались без света

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Изюмская и соседние с ней общины в Харьковской области на Украине остались без электроснабжения, сообщает во вторник городская военная администрация.

"Изюмская община вместе с соседними снова обесточены. Причины устанавливаются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Там также отметили, что одной из причин может быть аварийное отключение.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.