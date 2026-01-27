https://ria.ru/20260127/ispanija-2070569781.html
В Испании предложили запретить детям посещать корриду
В Испании предложили запретить детям посещать корриду - РИА Новости, 27.01.2026
В Испании предложили запретить детям посещать корриду
Правительство Испании предлагает запретить детям и подросткам посещать мероприятия, связанные с насилием над животными, включая корриду, сообщила во вторник... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:35:00+03:00
2026-01-27T15:35:00+03:00
2026-01-27T15:35:00+03:00
в мире
испания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/36/1551553620_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_21f728eb6250712b80f7684a2ffeb6fd.jpg
https://ria.ru/20260123/ispanija-2069947487.html
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/36/1551553620_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_9b0e1f7261e4617c15e4a5914db9c803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания
В Испании предложили запретить детям посещать корриду
Власти Испании предложили запретить несовершеннолетним посещать корриду
МАДРИД, 27 янв - РИА Новости.
Правительство Испании предлагает запретить детям и подросткам посещать мероприятия, связанные с насилием над животными, включая корриду, сообщила
во вторник министр по делам детей и молодежи Сира Рего.
"Дети и подростки не смогут участвовать или присутствовать на мероприятиях, где применяется насилие над животными, таких как коррида. Это предусмотрено в предлагаемом министерством по делам детей и молодежи расширении закона о всесторонней защите детей и подростков от насилия", - написала она в соцсети Bluesky.
Коррида является традиционным зрелищем в ряде регионов Испании
и имеет статус объекта культурного наследия на национальном уровне, однако на протяжении многих лет остаётся предметом острых общественных и политических споров.
Закон о комплексной защите детей и подростков от насилия (LOPIVI) вступил в силу в Испании в 2021 году. Предлагаемое расширение закона предусматривает дополнительные меры по защите несовершеннолетних, в том числе в сфере культурных и зрелищных мероприятий.