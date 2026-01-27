В Испании предложили запретить детям посещать корриду

"Дети и подростки не смогут участвовать или присутствовать на мероприятиях, где применяется насилие над животными, таких как коррида. Это предусмотрено в предлагаемом министерством по делам детей и молодежи расширении закона о всесторонней защите детей и подростков от насилия", - написала она в соцсети Bluesky.