В Испании предложили запретить детям посещать корриду - РИА Новости, 27.01.2026
15:35 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/ispanija-2070569781.html
В Испании предложили запретить детям посещать корриду
Правительство Испании предлагает запретить детям и подросткам посещать мероприятия, связанные с насилием над животными, включая корриду, сообщила во вторник... РИА Новости, 27.01.2026
в мире
испания
испания
в мире, испания
В мире, Испания
В Испании предложили запретить детям посещать корриду

Власти Испании предложили запретить несовершеннолетним посещать корриду

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Тореадор во время корриды на карнавале быков в Сьюдад-Родриго
Тореадор во время корриды на карнавале быков в Сьюдад-Родриго - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Тореадор во время корриды на карнавале быков в Сьюдад-Родриго. Архивное фото
МАДРИД, 27 янв - РИА Новости. Правительство Испании предлагает запретить детям и подросткам посещать мероприятия, связанные с насилием над животными, включая корриду, сообщила во вторник министр по делам детей и молодежи Сира Рего.
"Дети и подростки не смогут участвовать или присутствовать на мероприятиях, где применяется насилие над животными, таких как коррида. Это предусмотрено в предлагаемом министерством по делам детей и молодежи расширении закона о всесторонней защите детей и подростков от насилия", - написала она в соцсети Bluesky.
Коррида является традиционным зрелищем в ряде регионов Испании и имеет статус объекта культурного наследия на национальном уровне, однако на протяжении многих лет остаётся предметом острых общественных и политических споров.
Закон о комплексной защите детей и подростков от насилия (LOPIVI) вступил в силу в Испании в 2021 году. Предлагаемое расширение закона предусматривает дополнительные меры по защите несовершеннолетних, в том числе в сфере культурных и зрелищных мероприятий.
Экстренные службы на месте столкновения поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Испании назвали возможную причину железнодорожной катастрофы в Андалусии
23 января, 17:57
 
