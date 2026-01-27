ЕК прокомментировала иски против запрета на импорт газа из России

БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Еврокомиссия уверена, что судебные иски Венгрии и Словакии против запрета на импорт российского газа не будут иметь юридических перспектив, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.