БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Еврокомиссия уверена, что судебные иски Венгрии и Словакии против запрета на импорт российского газа не будут иметь юридических перспектив, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия и Венгрия будут координировать действия при подготовке исков против запрета на импорт газа из России в Европейский союз.
"Это не означает, что мы прекратим совместную работу с Венгрией и Словакией и поддержку их в диверсификации и поэтапном отказе. Мы продолжим делать это со всеми нашими государствами-членами, как это было до сих пор. И, возможно, стоит добавить, как уже сказала Ана Кайза (Итконен, представитель Еврокомиссии – ред.), что это не первый случай, когда государство-член подаёт иск против законодательства ЕС. С другой стороны, мы твёрдо стоим за этим законодательством, за ним стоит прочная, действительно прочная юридическая работа, поэтому мы также уверены, что находимся в позиции, позволяющей защитить это законодательство, которое было широко поддержано государствами-членами", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
