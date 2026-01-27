Рейтинг@Mail.ru
ЕК прокомментировала иски против запрета на импорт газа из России - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/iski-2070584075.html
ЕК прокомментировала иски против запрета на импорт газа из России
ЕК прокомментировала иски против запрета на импорт газа из России - РИА Новости, 27.01.2026
ЕК прокомментировала иски против запрета на импорт газа из России
Еврокомиссия уверена, что судебные иски Венгрии и Словакии против запрета на импорт российского газа не будут иметь юридических перспектив, сообщила на брифинге РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:18:00+03:00
2026-01-27T16:18:00+03:00
в мире
россия
венгрия
словакия
роберт фицо
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
https://ria.ru/20260127/orban-2070488539.html
https://ria.ru/20260127/fitso-2070557952.html
россия
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, словакия, роберт фицо, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Венгрия, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК прокомментировала иски против запрета на импорт газа из России

В ЕК считают иски против запрета на импорт газа из России бесперспективными

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Еврокомиссия уверена, что судебные иски Венгрии и Словакии против запрета на импорт российского газа не будут иметь юридических перспектив, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Из опубликованного в понедельник заявления Совета ЕС следует, что он дал окончательное одобрение запрету на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия и Венгрия будут координировать действия при подготовке исков против запрета на импорт газа из России в Европейский союз.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Мы не позволим". Угрозы Украины в адрес Венгрии разозлили Орбана
Вчера, 10:44
"Это не означает, что мы прекратим совместную работу с Венгрией и Словакией и поддержку их в диверсификации и поэтапном отказе. Мы продолжим делать это со всеми нашими государствами-членами, как это было до сих пор. И, возможно, стоит добавить, как уже сказала Ана Кайза (Итконен, представитель Еврокомиссии – ред.), что это не первый случай, когда государство-член подаёт иск против законодательства ЕС. С другой стороны, мы твёрдо стоим за этим законодательством, за ним стоит прочная, действительно прочная юридическая работа, поэтому мы также уверены, что находимся в позиции, позволяющей защитить это законодательство, которое было широко поддержано государствами-членами", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Фицо оценил российских поставщиков нефти и газа
Вчера, 14:52
 
В миреРоссияВенгрияСловакияРоберт ФицоВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала