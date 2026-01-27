Рейтинг@Mail.ru
Ответ Ирана при атаке США не будет символическим, считают в Турции
12:17 27.01.2026
Ответ Ирана при атаке США не будет символическим, считают в Турции
Ответ Ирана при атаке США не будет символическим, считают в Турции

Бёгюрджю: ответ Ирана при атаке США не будет символическим, может начаться война

© Fotolia / Cla78Флаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Fotolia / Cla78
СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. Ответ Ирана на возможную атаку США будет не символическим, а масштабным, может вспыхнуть региональная война, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю.
США могут нанести точечные удары по иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих, уже на этой неделе, с таким утверждением выступило издание Middle East Eye со ссылкой на чиновника из страны Персидского залива.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США
Вчера, 06:24
"Дислокация ударной группы ВМС США в сторону Ирана, нацеленность Израиля на военный вариант действий, несмотря на высокие риски, непреклонная позиция Тегерана - всё это указывает, что конфликт уже на пороге. Но дело в том, что данная война не будет операцией ограниченного масштаба: для Ирана это не военная операция, а экзистенциальная угроза. Нельзя ожидать, что на такую угрозу будет применен символический ответ. Реакция Ирана не будет ограничена границами страны - будет задействован широкий круг целей в Израиле, важные для глобальной экономики энергетические объекты в Персидском заливе и Ормузском проливе", - заявил эксперт.
Этим он объяснил стягивание Вашингтоном масштабных сил в регион.
По словам эксперта, планы США по организации "контролируемого конфликта" на Ближнем Востоке, который на фоне действий Вашингтона стал непредсказуемым, ранее уже неоднократно срывались.
Антиамериканское граффити на здании в Тегеране, Иран. 24 января 2026 - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Иране предупредили о серьезном ответе на любую атаку
24 января, 09:13
В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане. Газета New York Times пишет, что авианосец может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Иране более трех тысяч человек погибли при беспорядках
23 января, 16:31
 
В миреИранСШАИзраильДональд Трамп
 
 
