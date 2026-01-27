Рейтинг@Mail.ru
США могут нанести удары по Ирану на этой неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2026
10:39 27.01.2026
США могут нанести удары по Ирану на этой неделе, пишут СМИ
США могут нанести удары по Ирану на этой неделе, пишут СМИ
в мире, иран, сша, персидский залив, дональд трамп
В мире, Иран, США, Персидский залив, Дональд Трамп
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США могут нанести точечные удары по иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих, уже на этой неделе, утверждает издание Middle East Eye со ссылкой на чиновника из страны Персидского залива.
"США рассматривают возможность точечных ударов по "особо важным" иранским официальным лицам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих... Удары могут быть нанесены уже на этой неделе, однако временные рамки могут измениться", - говорится в публикации издания со ссылкой на официальное лицо из страны Персидского залива, знакомое с обсуждениями.
В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане. Газета New York Times пишет, что авианосец может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
