Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Вашингтон открыт для диалога с Тегераном на известных Ирану условиях - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/iran-2070442156.html
СМИ: Вашингтон открыт для диалога с Тегераном на известных Ирану условиях
СМИ: Вашингтон открыт для диалога с Тегераном на известных Ирану условиях - РИА Новости, 27.01.2026
СМИ: Вашингтон открыт для диалога с Тегераном на известных Ирану условиях
Вашингтон открыт для работы с Тегераном, Иран осведомлен об условиях, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T00:22:00+03:00
2026-01-27T00:22:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7858b190c3519e219fe8e06444f4769a.jpg
https://ria.ru/20260126/iran-2070439805.html
https://ria.ru/20260126/tramp-2070439346.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48841cb1e1e9ded4321bdda2472912a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
СМИ: Вашингтон открыт для диалога с Тегераном на известных Ирану условиях

Reuters: Вашингтон открыт для диалога с Тегераном на известных Ирану условиях

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Вашингтон открыт для работы с Тегераном, Иран осведомлен об условиях, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"США "открыты для работы", если Иран хочет связаться с Вашингтоном", - передает агентство.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Трамп допускает возможность военной атаки на Иран, сообщает Axios
Вчера, 23:49
Отмечается, что Иран "осведомлен об условиях", на которых США готовы вести переговоры.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определенного ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдет в будущем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана
Вчера, 23:45
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала