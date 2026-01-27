https://ria.ru/20260127/iran-2070442156.html
СМИ: Вашингтон открыт для диалога с Тегераном на известных Ирану условиях
СМИ: Вашингтон открыт для диалога с Тегераном на известных Ирану условиях - РИА Новости, 27.01.2026
СМИ: Вашингтон открыт для диалога с Тегераном на известных Ирану условиях
Вашингтон открыт для работы с Тегераном, Иран осведомлен об условиях, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T00:22:00+03:00
2026-01-27T00:22:00+03:00
2026-01-27T00:22:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7858b190c3519e219fe8e06444f4769a.jpg
https://ria.ru/20260126/iran-2070439805.html
https://ria.ru/20260126/tramp-2070439346.html
иран
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48841cb1e1e9ded4321bdda2472912a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
СМИ: Вашингтон открыт для диалога с Тегераном на известных Ирану условиях
Reuters: Вашингтон открыт для диалога с Тегераном на известных Ирану условиях