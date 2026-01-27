https://ria.ru/20260127/ipoteka-2070456388.html
Количество россиян с ипотекой достигло 11 миллионов
Количество россиян с ипотекой достигло 11 миллионов - РИА Новости, 27.01.2026
Количество россиян с ипотекой достигло 11 миллионов
Количество россиян, у которых есть непогашенная ипотека, по итогам 2025 года впервые достигло 11 миллионов человек, рассказал РИА Новости директор по... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T05:22:00+03:00
2026-01-27T05:22:00+03:00
2026-01-27T05:22:00+03:00
объединенное кредитное бюро (окб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050897048_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3147370c456c387176e2612f61aea1be.jpg
https://ria.ru/20260127/ipoteka-2070455998.html
https://ria.ru/20260124/ipoteka-2070021002.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050897048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2dd629a07271714ac715e23a5c95dd3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
объединенное кредитное бюро (окб)
Объединенное кредитное бюро (ОКБ)
Количество россиян с ипотекой достигло 11 миллионов
РИА Новости: количество россиян с ипотекой достигло 11 миллионов
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Количество россиян, у которых есть непогашенная ипотека, по итогам 2025 года впервые достигло 11 миллионов человек, рассказал РИА Новости директор по риск-менеджменту методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов.
"Число ипотечных заёмщиков достигло 11 миллионов человек. Сформированный рынком ипотечный портфель находится на рекордно высоком уровне: на конец 2025 года он составляет 23,15 триллиона рублей", - сообщил Филиппов.
Такой рост ипотечного портфеля происходят благодаря программам льготного кредитования на покупку жилья, действующим в течение последних пяти-семи лет и вышедшим на пик выдач в середине 2023-2024 годов.
При этом на протяжении всего 2025 года уровень просроченной задолженности 30-90 дней в портфеле без дефолта в сегменте ипотеки был равен 0,4% и к концу года составил 82,49 миллиарда рублей.