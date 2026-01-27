Количество россиян с ипотекой достигло 11 миллионов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Количество россиян, у которых есть непогашенная ипотека, по итогам 2025 года впервые достигло 11 миллионов человек, рассказал РИА Новости директор по риск-менеджменту методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов.

"Число ипотечных заёмщиков достигло 11 миллионов человек. Сформированный рынком ипотечный портфель находится на рекордно высоком уровне: на конец 2025 года он составляет 23,15 триллиона рублей", - сообщил Филиппов.

Такой рост ипотечного портфеля происходят благодаря программам льготного кредитования на покупку жилья, действующим в течение последних пяти-семи лет и вышедшим на пик выдач в середине 2023-2024 годов.