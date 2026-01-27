Рейтинг@Mail.ru
Количество россиян с ипотекой достигло 11 миллионов
05:22 27.01.2026
Количество россиян с ипотекой достигло 11 миллионов
Количество россиян, у которых есть непогашенная ипотека, по итогам 2025 года впервые достигло 11 миллионов человек, рассказал РИА Новости директор по... РИА Новости, 27.01.2026
2026
объединенное кредитное бюро (окб)
Объединенное кредитное бюро (ОКБ)
Ипотека
Ипотека. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Количество россиян, у которых есть непогашенная ипотека, по итогам 2025 года впервые достигло 11 миллионов человек, рассказал РИА Новости директор по риск-менеджменту методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Николай Филиппов.
"Число ипотечных заёмщиков достигло 11 миллионов человек. Сформированный рынком ипотечный портфель находится на рекордно высоком уровне: на конец 2025 года он составляет 23,15 триллиона рублей", - сообщил Филиппов.
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
05:10
Такой рост ипотечного портфеля происходят благодаря программам льготного кредитования на покупку жилья, действующим в течение последних пяти-семи лет и вышедшим на пик выдач в середине 2023-2024 годов.
При этом на протяжении всего 2025 года уровень просроченной задолженности 30-90 дней в портфеле без дефолта в сегменте ипотеки был равен 0,4% и к концу года составил 82,49 миллиарда рублей.
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
24 января, 06:42
 
Объединенное кредитное бюро (ОКБ)
 
 
