Патриарх Кирилл рассказал о последствиях бездумного использования ИИ

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Бездумное использование ИИ может привести к деградации мышления у подрастающего поколения, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
"Бездумное использование нейросетей может негативно сказаться на когнитивных способностях и препятствовать развитию культуры мышления у подрастающего поколения", - сказал патриарх Кирилл.
Патриарх Кирилл высказался об использовании ИИ
25 июня 2025, 14:08
Бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта может привести к деградации естественного, подчеркнул он.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года. Как ранее уточняли в РПЦ, в Москве состоится 215 мероприятий в 19 направлениях, 29 января пройдут ежегодные Рождественские парламентские встречи, в тот же день в столичном храме Христа Спасителя состоится итоговое заседание форума.