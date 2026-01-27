Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл рассказал о последствиях бездумного использования ИИ
18:16 27.01.2026
Патриарх Кирилл рассказал о последствиях бездумного использования ИИ
Патриарх Кирилл рассказал о последствиях бездумного использования ИИ
Бездумное использование ИИ может привести к деградации мышления у подрастающего поколения, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XXXIV Международных... РИА Новости, 27.01.2026
технологии, москва, государственный кремлевский дворец, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Технологии, Москва, Государственный Кремлевский дворец, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл рассказал о последствиях бездумного использования ИИ

Патриарх Кирилл: бездумное использование ИИ может помешать развитию детей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 27 января 2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 27 января 2026 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 27 января 2026
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Бездумное использование ИИ может привести к деградации мышления у подрастающего поколения, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
"Бездумное использование нейросетей может негативно сказаться на когнитивных способностях и препятствовать развитию культуры мышления у подрастающего поколения", - сказал патриарх Кирилл.
Бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта может привести к деградации естественного, подчеркнул он.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января 2026 года. Как ранее уточняли в РПЦ, в Москве состоится 215 мероприятий в 19 направлениях, 29 января пройдут ежегодные Рождественские парламентские встречи, в тот же день в столичном храме Христа Спасителя состоится итоговое заседание форума.
РелигияТехнологииМоскваГосударственный Кремлевский дворецРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
