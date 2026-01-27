Патриарх Кирилл рассказал о последствиях бездумного использования ИИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 27 января 2026

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Бездумное использование ИИ может привести к деградации мышления у подрастающего поколения, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

"Бездумное использование нейросетей может негативно сказаться на когнитивных способностях и препятствовать развитию культуры мышления у подрастающего поколения", - сказал патриарх Кирилл.

Бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта может привести к деградации естественного, подчеркнул он.