В Иерусалиме почтили память блокадников Ленинграда
13:31 27.01.2026 (обновлено: 19:21 27.01.2026)
В Иерусалиме почтили память блокадников Ленинграда
В Иерусалиме почтили память блокадников Ленинграда
в мире
израиль
ленинград
россия
анатолий викторов
владимир путин
биньямин нетаньяху
блокада ленинграда (1941-1944)
израиль
ленинград
россия
в мире, израиль, ленинград, россия, анатолий викторов, владимир путин, биньямин нетаньяху, блокада ленинграда (1941-1944)
В мире, Израиль, Ленинград, Россия, Анатолий Викторов, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Блокада Ленинграда (1941-1944)
В Иерусалиме почтили память блокадников Ленинграда

В Иерусалиме почтили память блокадников Ленинграда и жертв Холокоста

© Фото : Посольство России в Израиле/ВКонтактеЦеремония возложения венков и цветов к мемориалу "Свеча памяти" в Иерусалиме. 27 января 2026
Церемония возложения венков и цветов к мемориалу Свеча памяти в Иерусалиме. 27 января 2026 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Посольство России в Израиле/ВКонтакте
Церемония возложения венков и цветов к мемориалу "Свеча памяти" в Иерусалиме. 27 января 2026
ИЕРУСАЛИМ, 27 янв - РИА Новости. Посол РФ, дипломаты стран СНГ, а также представители МИД и парламента Израиля, израильских общественных организаций во вторник провели церемонию и возложили венки к мемориалу "Свеча памяти" в Иерусалиме по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости.
В памятной церемонии участвовали глава бюро департамента Евразии МИД Израиля Лиат Вексельман, послы РФ, Белоруссии, депутаты кнессета, представители объединений ветеранов, блокадников и переживших Холокост.
600 свечей в форме звезды Давида, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста. Йоркский собор, Великобритания - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Международный день памяти жертв Холокоста
26 января, 21:09
"Мы приходим к мемориалу "Свеча памяти", чтобы вспомнить о трагических событиях и победе над злом. В этот день (27 января 1945 года - ред.) были открыты врата Освенцима... В этот же день, но годом ранее была снята блокада Ленинграда. Для нас, как израильтян, рожденных в СССР, это наша история. Мы радуемся победе, которую принесла Красная армия, разрушившая нацистский режим, освободившая Европу и спасшая евреев от полного уничтожения. Мы благодарны и чтим эту память", - рассказала российским журналистам депутат кнессета Татьяна Мазарская.
От имени России венок к мемориалу возложил посол Анатолий Викторов, который заявил, что израильтяне видят глубокий символизм в совпадении дат освобождения Ленинграда от фашистской блокады и последовавшего ровно через год освобождения крупнейшего лагеря смерти Освенцим.
Израиле проживают выжившие в Холокосте бывшие узники концлагерей, еще остались участники боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны. Они основные носители памяти о тех трагических и героических годах, и хорошо, что они доносят эту память до более широкой израильской общественности... Здесь видят связь в том, что без освобождения Ленинграда, которая зафиксировала коренной перелом на фронтах войны... не было бы и нашей общей Великой Победы", - сообщил Викторов российским журналистам.
Церемония прошла у памятника героям блокадного Ленинграда, открытого в Иерусалиме 23 января 2020 года в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Высота стелы - девять метров, ее вес - 12 тонн. Памятник опирается на основание весом в 6 тонн. Это один из крупнейших мемориалов, установленных в Израиле. В основе художественного решения - образ свечи, на которой выбита бронзовая надпись "Помни живых и павших, смертью смерть поправших". У подножия монумента расположена плита со словами: "Ленинград был в блокаде под прицелом нацистов 900 дней и ночей. Город выстоял. Погибло около 2 миллионов мирных жителей и защитников Ленинграда".
Международный день памяти жертв Холокоста установлен 27 января 2005 года - в 60-ю годовщину освобождения советской армией нацистского концентрационного лагеря Освенцим, созданного в Польше немецкими нацистами в 1940 году. За время функционирования лагеря смерти погибло около 1,5 миллиона человек, большинство из которых были евреями.
В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.
Заместитель директора по развитию музея-заповедника Сталинградская битва Тимофей Юрченко проводит экскурсию по фотовыставке проекта Отражение: 1941-1945 в Центральном музее связи имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Петербурге накануне снятия блокады открыли выставку фронтовых фотокоров
26 января, 15:50
 
В миреИзраильЛенинградРоссияАнатолий ВикторовВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
