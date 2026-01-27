В Иерусалиме почтили память блокадников Ленинграда

ИЕРУСАЛИМ, 27 янв - РИА Новости. Посол РФ, дипломаты стран СНГ, а также представители МИД и парламента Израиля, израильских общественных организаций во вторник провели церемонию и возложили венки к мемориалу "Свеча памяти" в Иерусалиме по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости.

В этот день по всему миру проходят акции, отдающие дань памяти жертвам геноцида, а также знаменующие актуальность борьбы с ксенофобией, расизмом и другими формами нетерпимости. Эта дата служит напоминанием нынешним и будущим поколениям о важности предупреждения и предотвращения любых проявлений дискриминации и насилия.