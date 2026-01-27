Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе врачи спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом
Хорошие новости
 
16:46 27.01.2026
В Кузбассе врачи спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом
В Кузбассе врачи спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом - РИА Новости, 27.01.2026
В Кузбассе врачи спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом
Кузбасские сосудистые хирурги спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом в ноге, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 27.01.2026
здоровье - общество, юрга
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Юрга
В Кузбассе врачи спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом

В Кузбассе хирурги спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом в ноге

Сосудистые хирурги Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева спасли пациента, удалив гигантский тромб размером 50 см
Сосудистые хирурги Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева спасли пациента, удалив гигантский тромб размером 50 см - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Кузбасса
Сосудистые хирурги Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева спасли пациента, удалив гигантский тромб размером 50 см
КЕМЕРОВО, 27 янв – РИА Новости. Кузбасские сосудистые хирурги спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом в ноге, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Житель города Юрги поступил в медучреждение с нарушением кровоснабжения в правой ноге. Конечность была холодной, бордового цвета. Пациента мучила боль. Врачи в ходе обследования выявили тромбоз, развившийся на фоне атеросклероза.
Отмечается, что состояние было критическое, с угрозой ампутации.
"Сосудистые хирурги Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева спасли пациента, удалив гигантский тромб размером 50 сантиметров… Сосудистый хирург Александр Садовский выполнил малотравматичную операцию. Через три доступа удалил массивный тромб, проходивший через всю ногу", – говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря профессионализму врачей мужчина сохранил ногу, а через несколько дней уже начал самостоятельно ходить.
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Юрга
 
 
