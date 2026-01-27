В Кузбассе врачи спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом

КЕМЕРОВО, 27 янв – РИА Новости. Кузбасские сосудистые хирурги спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом в ноге, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Житель города Юрги поступил в медучреждение с нарушением кровоснабжения в правой ноге. Конечность была холодной, бордового цвета. Пациента мучила боль. Врачи в ходе обследования выявили тромбоз, развившийся на фоне атеросклероза.

Отмечается, что состояние было критическое, с угрозой ампутации.

"Сосудистые хирурги Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева спасли пациента, удалив гигантский тромб размером 50 сантиметров… Сосудистый хирург Александр Садовский выполнил малотравматичную операцию. Через три доступа удалил массивный тромб, проходивший через всю ногу", – говорится в сообщении.