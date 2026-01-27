В Хабаровске пара убила мужчину в день его рождения

ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Пара из Хабаровска, познакомившись с новым знакомым на платформе электрички в день его рождения, в последствии, отмечая дату, в ходе конфликта убила мужчину, оба арестованы, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следствия, убийство произошло вечером 19 января. Мужчина и женщина, находясь на платформе в ожидании электрички, познакомились с мужчиной. Он рассказал, что у него день рождения. Ему предложили поехать к новым знакомым на дачу в садовое товарищество в Хабаровский район и отметить праздник. В ходе совместного распития спиртного между парой и гостем возникла ссора. Женщина нанесла ему несколько ударов ножом в спину, после чего ее приятель сделал тоже самое, только удары пришлись в грудь. Гость умер на месте.
Двум жителям Хабаровска предъявили обвинение в групповом убийстве (пункт "ж" части 2 ст. 105 УК РФ).
