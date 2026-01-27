Рейтинг@Mail.ru
09:01 27.01.2026
В Хабаровске пара убила мужчину в день его рождения
происшествия
хабаровск
россия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ)
© Хабаровский следком/TelegramЖенщина, убившая мужчину, с которым познакомилась на платформе электрички в день его рождения
© Хабаровский следком/Telegram
Женщина, убившая мужчину, с которым познакомилась на платформе электрички в день его рождения
ХАБАРОВСК, 27 янв - РИА Новости. Пара из Хабаровска, познакомившись с новым знакомым на платформе электрички в день его рождения, в последствии, отмечая дату, в ходе конфликта убила мужчину, оба арестованы, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
По данным следствия, убийство произошло вечером 19 января. Мужчина и женщина, находясь на платформе в ожидании электрички, познакомились с мужчиной. Он рассказал, что у него день рождения. Ему предложили поехать к новым знакомым на дачу в садовое товарищество в Хабаровский район и отметить праздник. В ходе совместного распития спиртного между парой и гостем возникла ссора. Женщина нанесла ему несколько ударов ножом в спину, после чего ее приятель сделал тоже самое, только удары пришлись в грудь. Гость умер на месте.
"Осознав содеянное, обвиняемый позвонил на одну из телефонных линий СК России и сообщил о случившемся. По ходатайству следователя Хабаровским районным судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Двум жителям Хабаровска предъявили обвинение в групповом убийстве (пункт "ж" части 2 ст. 105 УК РФ).
ПроисшествияХабаровскРоссияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
