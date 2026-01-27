Рейтинг@Mail.ru
Гуцул заявила, что суд отказался заслушать доказательства ее невиновности - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 27.01.2026 (обновлено: 13:36 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/gutsul-2070531665.html
Гуцул заявила, что суд отказался заслушать доказательства ее невиновности
Гуцул заявила, что суд отказался заслушать доказательства ее невиновности - РИА Новости, 27.01.2026
Гуцул заявила, что суд отказался заслушать доказательства ее невиновности
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что на заседании Апелляционной палаты Кишинёва её адвокатов фактически лишили возможности... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:27:00+03:00
2026-01-27T13:36:00+03:00
евгения гуцул
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c09299067f3c3ff442c155c4fdc8efee.jpg
https://ria.ru/20251223/gaguziya-2064033772.html
https://ria.ru/20260127/gutsul-2070524848.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_26:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_471bc5cd1189cb386fec6e6ad13d1de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгения гуцул, в мире, молдавия, кишинев, гагаузия
Евгения Гуцул, В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия
Гуцул заявила, что суд отказался заслушать доказательства ее невиновности

Гуцул: суд Кишинева отказался заслушать доказательства невиновности

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что на заседании Апелляционной палаты Кишинёва её адвокатов фактически лишили возможности представить доказательства по делу, тогда как материалы обвинения суд согласился рассматривать, следует из её заявления, переданного через адвокатов и опубликованного пресс-службой политика.
"Заседание Апелляционной палаты Кишинева во вторник заняло менее получаса. За это время моих адвокатов фактически лишили возможности представить доказательства в мою защиту — под предлогом того, что прокурор "уже рассмотрел все материалы дела". Доказательства стороны обвинения суд счёл возможным рассмотреть, а материалы защиты — отказался принимать", – говорится в заявлении Гуцул.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии
23 декабря 2025, 11:17
Глава Гагаузии отметила, что считает такую ситуацию нарушением базовых процессуальных принципов.
"По сути, стороне защиты отказали в праве полноценно не только изложить свою позицию, но и предоставить доказательства моей невиновности. Это вызывает серьёзные вопросы к соблюдению принципов справедливого судебного разбирательства и равенства сторон", – указала Гуцул.
Она напомнила, что в местах лишения свободы находится почти год. "Скоро исполнится год с момента моего незаконного задержания — год борьбы, испытаний и веры в то, что правда будет услышана", – говорится в заявлении. Гуцул поблагодарила сторонников за поддержку, подчеркнув, что она даёт ей силы идти дальше и не сдаваться.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года вынес обвинительный приговор Гуцул, назначив ей семь лет лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещённой в Молдавии партии "Шор". В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы, обе фигурантки не признали вину. Гуцул назвала приговор "политической расправой" и обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Защита Гуцул подала жалобы в ЕСПЧ
Вчера, 13:02
 
Евгения ГуцулВ миреМолдавияКишиневГагаузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала