Гуцул заявила, что суд отказался заслушать доказательства ее невиновности

Глава Гагаузии Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото

КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что на заседании Апелляционной палаты Кишинёва её адвокатов фактически лишили возможности представить доказательства по делу, тогда как материалы обвинения суд согласился рассматривать, следует из её заявления, переданного через адвокатов и опубликованного пресс-службой политика.

"Заседание Апелляционной палаты Кишинева во вторник заняло менее получаса. За это время моих адвокатов фактически лишили возможности представить доказательства в мою защиту — под предлогом того, что прокурор "уже рассмотрел все материалы дела". Доказательства стороны обвинения суд счёл возможным рассмотреть, а материалы защиты — отказался принимать", – говорится в заявлении Гуцул

Глава Гагаузии отметила, что считает такую ситуацию нарушением базовых процессуальных принципов.

"По сути, стороне защиты отказали в праве полноценно не только изложить свою позицию, но и предоставить доказательства моей невиновности. Это вызывает серьёзные вопросы к соблюдению принципов справедливого судебного разбирательства и равенства сторон", – указала Гуцул.

Она напомнила, что в местах лишения свободы находится почти год. "Скоро исполнится год с момента моего незаконного задержания — год борьбы, испытаний и веры в то, что правда будет услышана", – говорится в заявлении. Гуцул поблагодарила сторонников за поддержку, подчеркнув, что она даёт ей силы идти дальше и не сдаваться.