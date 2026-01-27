Защита Гуцул подала жалобы в ЕСПЧ

КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул подала жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ее незаконным арестом, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.