Защита Гуцул подала жалобы в ЕСПЧ

КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул подала жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ее незаконным арестом, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
"По поводу незаконного ареста Гуцул и Попан защита уже подала жалобы в Европейский суд по правам человека. Когда мы пройдем все этапы национальных судов, мы обратимся в европейский суд по всему делу", – сказала Байрам.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года вынес обвинительный приговор Евгении Гуцул, назначив ей семь лет лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещённой в Молдавии партии "Шор". В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы, обе фигурантки не признали вину. Гуцул назвала приговор "политической расправой" и обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции.
