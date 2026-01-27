Рейтинг@Mail.ru
Защита Гуцул подала жалобы в ЕСПЧ
13:02 27.01.2026
Защита Гуцул подала жалобы в ЕСПЧ
Защита Гуцул подала жалобы в ЕСПЧ
европейский суд по правам человека (еспч), евгения гуцул
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Евгения Гуцул, В мире
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Защита главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул подала жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ее незаконным арестом, заявила РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам.
"По поводу незаконного ареста Гуцул и Попан защита уже подала жалобы в Европейский суд по правам человека. Когда мы пройдем все этапы национальных судов, мы обратимся в европейский суд по всему делу", – сказала Байрам.
Адвокат добавила, что Молдавия ранее уже сталкивалась с решениями ЕСПЧ по делам о незаконных задержаниях и нарушении статьи 5 Европейской конвенции о правах человека, и выразила уверенность, что "дело Гуцул также станет предметом международной правовой оценки".
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года вынес обвинительный приговор Евгении Гуцул, назначив ей семь лет лишения свободы с немедленным исполнением по делу о финансировании запрещённой в Молдавии партии "Шор". В рамках того же дела активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы, обе фигурантки не признали вину. Гуцул назвала приговор "политической расправой" и обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции.
Акция протеста в Комрате - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Протестующие в Гагаузии потребовали освободить Гуцул
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Евгения Гуцул
 
 
