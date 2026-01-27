https://ria.ru/20260127/gruppirovka-2070465879.html
"Запад" ведет уличные бои по освобождению Красного Лимана
"Запад" ведет уличные бои по освобождению Красного Лимана - РИА Новости, 27.01.2026
"Запад" ведет уличные бои по освобождению Красного Лимана
Группировка "Запад" ведёт уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в нацпарке "Святые горы", заявил начальник... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T08:24:00+03:00
2026-01-27T08:24:00+03:00
2026-01-27T08:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
красный лиман
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красный лиман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055651335_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd742a110f8a58c9d3fa4c6425a9e6f5.jpg
красный лиман, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Запад" ведет уличные бои по освобождению Красного Лимана
"Запад" ведет уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки