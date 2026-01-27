https://ria.ru/20260127/gruppirovka-2070462657.html
Группировка войск "Южная" ведет бои по уничтожению ВСУ в Константиновке
Группировка войск "Южная" ведет боевые действия по уничтожению формирований ВСУ в Константиновке, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Группировка войск "Южная" ведет боевые действия по уничтожению формирований ВСУ в Константиновке, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны России.
"Войска "Южной" группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска. Штурмовыми подразделениями взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное. Ведутся боевые действия по уничтожению украинских формирований в Константиновке", - сказал Герасимов.