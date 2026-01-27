Рейтинг@Mail.ru
07:59 27.01.2026
Группировка войск "Южная" ведет бои по уничтожению ВСУ в Константиновке
Группировка войск "Южная" ведет бои по уничтожению ВСУ в Константиновке
Группировка войск "Южная" ведет боевые действия по уничтожению формирований ВСУ в Константиновке, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 27.01.2026
безопасность
россия
константиновка
славянск
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность, россия, константиновка, славянск, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Константиновка, Славянск, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Южная" ведет бои по уничтожению ВСУ в Константиновке

Герасимов: группировка войск "Южная" ведет боевые действия в Константиновке

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Группировка войск "Южная" ведет боевые действия по уничтожению формирований ВСУ в Константиновке, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны России.
"Войска "Южной" группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска. Штурмовыми подразделениями взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное. Ведутся боевые действия по уничтожению украинских формирований в Константиновке", - сказал Герасимов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Герасимов сообщил об упорных боях в зоне ответственности "Центра"
БезопасностьРоссияКонстантиновкаСлавянскВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
