Группировка войск "Южная" ведет бои по уничтожению ВСУ в Константиновке

"Войска "Южной" группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска. Штурмовыми подразделениями взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное. Ведутся боевые действия по уничтожению украинских формирований в Константиновке", - сказал Герасимов.