Рейтинг@Mail.ru
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:36 27.01.2026 (обновлено: 10:36 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/gripp-2070447178.html
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа - РИА Новости, 27.01.2026
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медпомощи взрослым при гриппе, средняя продолжительность лечения составит девять дней, следует из... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T01:36:00+03:00
2026-01-27T10:36:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968703596_0:357:3006:2048_1920x0_80_0_0_411562fa9262b117042011eb9471a317.jpg
https://ria.ru/20260126/gripp-2070233965.html
https://ria.ru/20260122/vaktsina-2069624188.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968703596_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_c8f511962f4d89119bd44fc839e6016c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа

РИА Новости: Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа в России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Медицинский сотрудник . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медпомощи взрослым при гриппе, средняя продолжительность лечения составит девять дней, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, для диагностики заболевания пациента предусмотрен прием у семи врачей — акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста, кардиолога, невролога, пульмонолога и терапевта.
Женщина больная простудой - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Вирусолог рассказала, как отличить грипп от ОРВИ
Вчера, 01:38
Кроме того, в список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования. Среди них есть исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (позволяет быстро диагностировать острые воспаления и оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний); исследование уровня прокальцитонина в крови (ключевой маркер для диагностики и мониторинга бактериальных инфекций); микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (ключевой метод для определения цитоза и диагностики заболеваний центральной нервной системы).
В перечень вошли и молекулярно-биологические исследования мазков со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки на вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирус и коронавирусы (229E, OC43, NL63, HKUI).
Также в список включили иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирус гриппа А и В; коагулограмму (лабораторное исследование системы свертывания крови) и исследование кислотно-основного состояния и газов крови.
В перечень инструментальных методов исследования при гриппе вошли прицельная рентгенография органов грудной клетки, спинномозговая пункция, пульсоксиметрия (быстрый метод измерения уровня насыщения крови кислородом). Для лечения гриппа в стационаре пациенту предлагаются суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, ежедневный осмотр инфекционистом и терапевтом.
В список лекарственных препаратов вошли более 25 наименований с указанием дозировки. В документе также отметили необходимость придерживаться диеты во время лечения.
Работник ветеринарной службы готовит вакцину от птичьего гриппа для прививок птиц - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Роспотребнадзор проводит испытания вакцины против штамма птичьего гриппа
22 января, 16:15
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала