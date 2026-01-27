СМИ: Гренландии не представили ничего после слов Трампа о переговорах

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Гренландскому правительству "ничего не было представлено" после того, как президент США Дональд Трамп заявил в Давосе, что он не хочет применять силу в контексте Гренландии, и обозначил свое намерение вести переговоры, заявила гренландский министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Наая Натаниэльсен в интервью изданию USA Today.