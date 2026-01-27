https://ria.ru/20260127/grenlandiya-2070655768.html
СМИ: Гренландии не представили ничего после слов Трампа о переговорах
USA Today: Гренландия ничего не получала после заявлений Трампа о переговорах
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Гренландскому правительству "ничего не было представлено" после того, как президент США Дональд Трамп заявил в Давосе, что он не хочет применять силу в контексте Гренландии, и обозначил свое намерение вести переговоры, заявила гренландский министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Наая Натаниэльсен в интервью изданию USA Today.
Трамп
ранее сообщил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте
на полях Всемирного экономического форума в Давосе
была заложена основа будущего соглашения по Гренландии
. Трамп также на выступлении в Давосе заявил о намерении немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии Соединёнными Штатами, подчеркнув при этом, что не намерен добиваться этого силовым путём.
"Её (Натаниэльсен - ред.) правительству "ничего не было представлено" после неспокойной дипломатической недели, в ходе которой Трамп отступил от своих угроз взять под контроль арктический остров силой и заявил о намерении продолжать переговоры", - пишет издание.
Натаниэльсен также сообщила, что правительство Гренландии провело переговоры с НАТО только после того, как Трамп и Рютте уже встретились на форуме в Швейцарии
.
Трамп заявил 4 января, что США
нуждаются в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен кораблями КНР
и РФ
. В мае 2025 года американский лидер анонсировал трехлетний план создания многоуровневой системы ПРО "Золотой купол". Он заявлял, что система сможет эффективно работать только с учетом включения в США Гренландии и частично будет располагаться на этом острове.