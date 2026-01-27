Рейтинг@Mail.ru
В вопросе будущего Гренландии не может быть компромисса, заявил Стубб - РИА Новости, 27.01.2026
10:32 27.01.2026
В вопросе будущего Гренландии не может быть компромисса, заявил Стубб
В вопросе будущего Гренландии не может быть компромисса, заявил Стубб
Будущее Гренландии должны решать сами гренландцы и Дания, в этом вопросе не может быть компромисса, заявили президент Финляндии Александр Стубб и... РИА Новости, 27.01.2026
В вопросе будущего Гренландии не может быть компромисса, заявил Стубб

Стубб и Стере: в вопросе будущего Гренландии не может быть компромисса

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Будущее Гренландии должны решать сами гренландцы и Дания, в этом вопросе не может быть компромисса, заявили президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
"Будущее Гренландии должны решать сами гренландцы и Дания. В этом вопросе не может быть компромисса", - говорится в статье Стубба и Стёре для издания Financial Times.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Крупная операция": в США подготовили планы по захвату Гренландии
