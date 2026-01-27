https://ria.ru/20260127/grenlandija-2070465588.html
В парламенте Гренландии допустили использование пятой статьи НАТО
В парламенте Гренландии допустили использование пятой статьи НАТО - РИА Новости, 27.01.2026
В парламенте Гренландии допустили использование пятой статьи НАТО
Вопрос о задействовании статьи 5 Североатлантического договора может встать в случае прямой угрозы Гренландии, однако формально инициировать его должна будет...
2026-01-27T08:22:00+03:00
2026-01-27T08:22:00+03:00
2026-01-27T08:22:00+03:00
в мире
сша
гренландия
дания
дональд трамп
нато
сша
гренландия
дания
В парламенте Гренландии допустили использование пятой статьи НАТО
БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Вопрос о задействовании статьи 5 Североатлантического договора может встать в случае прямой угрозы Гренландии, однако формально инициировать его должна будет Дания, заявил РИА Новости вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен.
"У нас есть членство в НАТО
. Мы должны посмотреть на статью 5 НАТО, они (США
- ред.) угрожают нашей целостности и территории… только Дания
может это сделать… но ситуация очень сложная", - сказал он.
Оттосен при этом отметил, что в такой конфигурации трудно представить себе сценарий, при котором европейские армии смогли бы противостоять армии США, если бы та попыталась взять остров под контроль.
Гренландия
входит в состав Датского королевства и не является отдельным членом НАТО. Статья 5 устава альянса предусматривает коллективную оборону в случае нападения на одного из членов. Президент США Дональд Трамп
ранее заявлял о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности США.