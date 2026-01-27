В парламенте Гренландии допустили использование пятой статьи НАТО

БРЮССЕЛЬ, 27 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Вопрос о задействовании статьи 5 Североатлантического договора может встать в случае прямой угрозы Гренландии, однако формально инициировать его должна будет Дания, заявил РИА Новости вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен.

Оттосен при этом отметил, что в такой конфигурации трудно представить себе сценарий, при котором европейские армии смогли бы противостоять армии США, если бы та попыталась взять остров под контроль.